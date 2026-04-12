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भिलाई बना पीलिया का हॉटस्पॉट, कुल मरीजों की संख्या 24 के पार, ईटीवी भारत की खबर से जागा प्रशासन

भिलाई के सेक्टर 7 में पीलिया मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है. यहां लगातार मिल रहे मामलों को देखते हुए इलाके को अलर्ट जोन में रखा गया है.पीलिया मरीजों की संख्या बढ़ने की खबर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी. इसके बाद जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए.

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में पीलिया तेजी से पांव पसार रहा है. बीते 24 घंटे के अंदर यहां 9 मरीजों की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही पीलिया संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 24 के पार पहुंच गई है. पीलिया मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित नजर आ रहा है.

जिला प्रशासन और सांसद ने किया दौरा

ईटीवी भारत की खबर के असर से क्षेत्र में निगरानी और स्वास्थ्य व्यवस्था को और सख्त किया गया है.स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने करीब 2 घंटे तक सेक्टर-7 के घरों और गलियों में जाकर हालात का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

भिलाई में गंदे पानी की सप्लाई से पीलिया फैला (ETV BHARAT)

लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी और जरूरतमंद मरीजों को शासन की ओर से सहायता दी जाएगी.समय रहते हालात को काबू नहीं किया गया तो पीलिया संक्रमण पूरे क्षेत्र में फैल सकता है- विजय बघेल, दुर्ग सांसद

भिलाई में गंदे पानी की सप्लाई (ETV BHARAT)

दूषित पानी सप्लाई पीलिया फैलने का मुख्य कारण है. सीवरेज और पानी की पाइपलाइन के मिल जाने से पानी गंदा आ रहा है- स्थानीय निवासी

भिलाई पीलिया प्रभावित क्षेत्रों का सांसद विजय बघेल ने किया दौरा (ETV BHARAT)

भिलाई सेक्टर 7 में सघन सर्वे जारी

सांसद विजय बघेल के साथ बीएसपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया.स्वास्थ्य विभाग ने 104 घरों का सघन सर्वे किया है और संदिग्धों के ब्लड सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं. इसके साथ घर-घर क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही हैं और साफ पानी के उपयोग की सलाह दी जा रही है.पाइपलाइन 50-60 साल पुरानी है, जिसे अब बदला जा रहा है.

भिलाई में पाइपलाइन मरम्मत का कार्य (ETV BHARAT)

सेक्टर 7 के 37 ए और 37 बी मैं पीलिया फैला हुआ है. स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार हर घर सर्वे कर रही है, लोगों को गर्म पानी पीने का सलाह दे रही है. इसके साथ ही दवाई का वितरण भी किया जा रहा है. ब्लड सैंपल के लिए शिविर लगाया गया है. लोगों को कोई भी लक्षण महसूस होता है तो तुरंत जांच कराएं - सीबी बंजारे, स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग भिलाई

दुर्ग भिलाई में पीलिया फैलना चिंता का विषय है. जिला प्रशासन इलाके का दौरा कर स्थिति को काबू में रखने की बात कह रहा है. अब देखाना होगा कि स्वास्थ्य विभाग पीलिया पर कैसे कंट्रोल हासिल करता है.