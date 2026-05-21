अंबाला का तोपखाना इलाका बना पीलिया का हॉटस्पॉट, गंदे पानी से बिगड़े हालात, एक बच्ची की मौत, 20 से अधिक बीमार
अंबाला के तोपखाना इलाके में दूषित पानी से पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. क्षेत्र में एक बच्ची की मौत हो गई है.
Published : May 21, 2026 at 1:10 PM IST
अंबाला: अंबाला के तोपखाना इलाके में पीलिया फैलने के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. इलाके में एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद अब तक करीब 20 लोगों में पीलिया के लक्षण मिलने की बात सामने आई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से गंदे और दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं. मामले के सामने आने के बाद इलाके में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है.
12 वर्षीय बच्ची की मौत से मचा हड़कंप: पीलिया से जान गंवाने वाली बच्ची की पहचान मन्नत के रूप में हुई है. बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से लोग पेट दर्द, बुखार और कमजोरी जैसी समस्याओं से परेशान थे, लेकिन समय रहते पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया. लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से हालात गंभीर हुए हैं.
स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी: इलाके के पूर्व पार्षद राजकुमार (राजा) ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "इलाके में काफी समय से गंदा पानी आ रहा है. कई लोग बीमार हो चुके हैं और अब एक बच्ची की मौत भी हो गई. प्रशासन को तुरंत साफ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए." वहीं, स्थानीय महिला जगजीत कौर ने कहा कि, "घरों में गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं. बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ."
स्वास्थ्य विभाग ने लगाया जांच कैंप: मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत तोपखाना इलाके में पहुंची. विभाग ने इलाके में स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया, जहां लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है. साथ ही विभिन्न स्थानों से पानी के सैंपल लेकर उनकी जांच शुरू कर दी गई है ताकि बीमारी फैलने के कारणों का पता लगाया जा सके. विभाग की कोशिश है कि बढ़ते मामलों को जल्द नियंत्रित किया जाए.
लोगों को दी गई सावधानी बरतने की सलाह: जांच शिविर में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सुनील हरि ने बताया कि, "स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है. इलाके में लोगों की जांच की जा रही है और जगह-जगह से पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं. लोगों को साफ पानी इस्तेमाल करने और बाहर से आने वाली बर्फ का उपयोग केवल चीजें ठंडी करने के लिए करने की सलाह दी गई है."
सीएचसी और पीएचसी को जारी हुए निर्देश: डॉ. सुनील हरि ने आगे बताया कि, "सभी सीएचसी और पीएचसी को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. अगर किसी इलाके में पीलिया के पांच मामले भी सामने आते हैं तो तुरंत पूरे क्षेत्र के पानी के सैंपल लेकर जांच की जाएगी. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मेडिकल टीमें भी तैनात की जाएंगी."
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