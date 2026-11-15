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जौलजीबी हरीश धामी हंगामा मामला: सीएम धामी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

जौलजीबी मेला तोड़फोड़ मामला ( ETV Bharat )

जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक हरीश धामी और उनके समर्थकों के हंगामे का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. मंच पर हुए घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक हरीश धामी के साथ उनके समर्थक भी हंगामा करते नजर आ रहे हैं. खास बात यह रही कि यह पूरा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हुआ. वहीं विधायक ने खुले मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी तीखे हमले किए. मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है.