ETV Bharat / state

जौलजीबी मंच तोड़फोड़ विवाद में बड़ा एक्शन, चार कांग्रेसी गिरफ्तार, पॉलिटिक्स तेज

जौलजीबी मेला मंच तोड़फोड़ मामला ( ETV Bharat )

पुलिस ने यह कार्रवाई 14 नवंबर को मुख्यमंत्री के जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद हुए विवाद के सिलसिले में की है. उस दिन मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद मंच पर माइक बंद किए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. धारचूला विधायक हरीश सिंह धामी ने कार्यक्रम में उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी. इसके बाद मंच पर नारेबाजी, धक्का-मुक्की और तोड़फोड़ की स्थिति बन गई थी.