जौलजीबी मंच तोड़फोड़ विवाद में बड़ा एक्शन, चार कांग्रेसी गिरफ्तार, पॉलिटिक्स तेज
Jauljibi Mela controversy: जौलजीबी मेले में हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने चार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 2:36 PM IST
पिथौरागढ़: जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले में कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों में धारचूला विधायक के प्रतिनिधि गर्बयाल का नाम भी शामिल है. घटना के बाद सीमांत क्षेत्र की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है.
पुलिस ने यह कार्रवाई 14 नवंबर को मुख्यमंत्री के जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद हुए विवाद के सिलसिले में की है. उस दिन मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद मंच पर माइक बंद किए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. धारचूला विधायक हरीश सिंह धामी ने कार्यक्रम में उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी. इसके बाद मंच पर नारेबाजी, धक्का-मुक्की और तोड़फोड़ की स्थिति बन गई थी.
सातवें आसमान पर हरीश धामी का गुस्सा, जौलजीबी मेले में जमकर हुआ हंगामा @pushkardhami @DmPithoragarh @PithoragarhPol @INCUttarakhand खबर के लिए विजिट करें https://t.co/K8x6Zf4s5o https://t.co/0b2XKnkCq6— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 14, 2026
मेले में हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने चार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में धारचूला विधायक हरीश सिंह धामी के विधायक प्रतिनिधि नृप सिंह गर्बयाल भी शामिल हैं. कोतवाल जौलजीबी हरेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि राम सिंह रोकाया, नृप सिंह गर्बयाल, सौरव मर्तोलिया और विक्रम दानू को गिरफ्तार किया गया है. सभी को डीडीहाट न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
जौलजीबी मेले में हंगामा, मंच पर फूटा हरीश धामी का गुस्सा @pushkardhami @DmPithoragarh @PithoragarhPol @INCUttarakhand खबर के लिए विजिट करें https://t.co/MA93E6EU1h https://t.co/2RFGxj21pS— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 14, 2026
घटना के दौरान मंच पर रखे माइक, कुर्सियों और अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचने के आरोप लगे थे. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ भी धक्का-मुक्की होने का आरोप है. हरीश धामी का आरोप था कि मुख्यमंत्री के सामने उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया जबकि वो जौलजीबी मेले के पदेन अध्यक्ष भी हैं.
घटना के बाद जौलजीबी कोतवाल की तहरीर पर विधायक हरीश सिंह धामी सहित छह नामजद लोगों और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इनमें सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोकसेवक के साथ अभद्रता और तोड़फोड़ से संबंधित आरोप शामिल थे. इस मामले में पुलिस ने BNS की धाराओं 121(1), 132, 191(2), 324(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है.
जौलजीबी हरीश धामी हंगामा मामला: सीएम धामी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा @pushkardhami @ukcmo @BJP4UK @INCUttarakhand @dhamiiharish @DmPithoragarh @PithoragarhPol खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/1cj0x5Q4Ql https://t.co/RNF2ln0fQd— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 15, 2026
उधर, चार कांग्रेसियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर सीमांत क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना है. वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच पहले से जारी आरोप-प्रत्यारोप और बढ़ सकते हैं.
सरकार निचले स्तर पर गिर गई है. FIR हुई थी तो कानून के हिसाब से काम होता लेकिन सुबह 5 बजे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, पुलिस को समझना होगा की वो किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं. हम इस गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं.
- प्रदीप टम्टा, पूर्व राज्यसभा सांसद -
जौलजीबी का ऐतिहासिक मेला भारत, नेपाल और तिब्बत की व्यापारिक एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है. ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान हुए विवाद और अब गिरफ्तारियों ने मेले की चर्चा को सांस्कृतिक आयोजन से हटाकर राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम के केंद्र में ला दिया है.
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