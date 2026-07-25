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जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस पर भड़की सपा: रामपुर पहुंचे 11 सांसद, छात्रों के आंदोलन को दिया समर्थन

नफरत की राजनीति कर रही सरकार: पार्टी नेताओं ने उनकी गैरमौजूदगी की वजह खराब स्वास्थ्य बताई, जबकि राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग-अलग चर्चाएं भी होती रहीं. जौहर यूनिवर्सिटी के बचाने के लिए 11 सांसद का प्रतिनिधि मंडल मुरादबाद से रामपुर गेस्ट हाउस पहुंचा उसके बाद सभी सांसद जौहर यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए. समाजवादी पार्टी के सांसदों और नेताओं ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा. सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार नफरत की राजनीति कर रही है और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को भी हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है.

रामपुर/मुरादाबाद: रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है. रामपुर विकास प्राधिकरण के यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिए जाने के बाद अब यह मुद्दा सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है.

अबू आजमी ने कहा- ध्वस्तीकरण के नोटिस गैरकानूनी: उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा शिक्षा का संस्थान है और समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इसे नुकसान नहीं होने देगी. इकरा हसन ने सरकार पर शिक्षा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं और सरकार नहीं चाहती कि देश का युवा पढ़-लिखकर सवाल पूछने लायक बने. उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इसकी स्थापना मोहम्मद आजम खान ने की थी. वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अबू आज़मी ने ध्वस्तीकरण के नोटिस को पूरी तरह गैरकानूनी बताते हुए कहा कि भवनों का रेगुलराइजेशन संभव है और सरकार को वही रास्ता अपनाना चाहिए.

भवन नक्शे, रेगुलराइजेशन की मांग: उनका कहना था कि शिक्षा के रास्ते में रुकावट पैदा करना उचित नहीं है और यह आदेश वापस लिया जाना चाहिए. सांसद रुचि वीरा ने भी जौहर यूनिवर्सिटी को आजम खान के संघर्ष का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह संस्थान केवल रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस संस्थान के साथ मजबूती से खड़ी है और यूनिवर्सिटी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. इस दौरान समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं ने भी दावा किया कि वर्ष 2020 से पहले बने ऐसे भवन, जिनके नक्शे पास नहीं हैं, उन्हें नियमानुसार जुर्माना जमा कराकर रेगुलराइज कराया जा सकता है.

ध्वस्तीकरण के बजाय वैधानिक समाधान निकाले सरकार: उनका कहना था कि सरकार को ध्वस्तीकरण के बजाय वैधानिक समाधान निकालना चाहिए. रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठे. कुछ लोगों ने पिछली यात्रा के दौरान यूनिवर्सिटी के गेट नहीं खुलने की घटना को वजह बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनीता यादव ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सांसद स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ सके. उन्होंने कहा कि सांसद पहले दिन से जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में हैं और पूरा समाजवादी परिवार छात्रों के साथ खड़ा है. अब देखना होगा कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ी यह राजनीतिक और कानूनी लड़ाई आने वाले दिनों में किस दिशा में बढ़ती है. फिलहाल छात्रों का आंदोलन जारी है और समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर अपना विरोध लगातार जारी रखेगी.

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