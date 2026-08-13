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जौहर यूनिवर्सिटी मामला: कमिश्नर कोर्ट में राज्य और जौहर ट्रस्ट के वकीलों के बीच तीखी बहस, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला: अगला आदेश आने तक जौहर यूनिवर्सिटी मामले में यथास्थिति और स्टे बरकरार ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद/रामपुर: उत्तर प्रदेश रामपुर की चर्चित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मामले में कमिश्नर कोर्ट में राज्य (RDA) और जौहर ट्रस्ट के अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस हुई. विवाद मुख्य रूप से लेआउट प्लान, भवनों के नक्शे और मौके की पैमाइश रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर रहा. DGC के अधिवक्ता दिनेश चौहान के अनुसार, कोर्ट ने जौहर पक्ष को नक्शे जमा करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, जौहर ट्रस्ट ने स्वयं दस्तावेज देने के बजाय श्रम विभाग से रिकॉर्ड तलब करने की तीन अर्जियां लगा दीं, जिस पर राज्य पक्ष ने कड़ा विरोध जताया. जानकारी देते अधिवक्ता जुनैद एजाज जौहर . (Video Credit: ETV Bharat)