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जौहर यूनिवर्सिटी मामला: कमिश्नर कोर्ट में राज्य और जौहर ट्रस्ट के वकीलों के बीच तीखी बहस, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

लेआउट प्लान और रिकॉर्ड तलब करने पर मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में तीखी बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

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अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला: अगला आदेश आने तक जौहर यूनिवर्सिटी मामले में यथास्थिति और स्टे बरकरार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 6:50 PM IST

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मुरादाबाद/रामपुर: उत्तर प्रदेश रामपुर की चर्चित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मामले में कमिश्नर कोर्ट में राज्य (RDA) और जौहर ट्रस्ट के अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस हुई. विवाद मुख्य रूप से लेआउट प्लान, भवनों के नक्शे और मौके की पैमाइश रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर रहा. DGC के अधिवक्ता दिनेश चौहान के अनुसार, कोर्ट ने जौहर पक्ष को नक्शे जमा करने के निर्देश दिए थे.

हालांकि, जौहर ट्रस्ट ने स्वयं दस्तावेज देने के बजाय श्रम विभाग से रिकॉर्ड तलब करने की तीन अर्जियां लगा दीं, जिस पर राज्य पक्ष ने कड़ा विरोध जताया.

जानकारी देते अधिवक्ता जुनैद एजाज जौहर . (Video Credit: ETV Bharat)

इमारतों की सुरक्षा और पैमाइश रिपोर्ट पर खड़े हुए सवाल: इसके अलावा, तहसील से गाटा संख्या, शत्रु संपत्ति व नदी की ज़मीन पर निर्माण संबंधी विस्तृत रिपोर्ट अधूरी होने के कारण जमा नहीं हो सकी. राज्य पक्ष ने इमारतों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए. दूसरी ओर, जौहर पक्ष के वकील जुनैद अयाज ने स्पष्ट किया कि 2008 तक बनी 14 इमारतों और 13 ब्लॉक का रिकॉर्ड PWD रामपुर के पास मौजूद है, जिसे तलब करने की प्रार्थना की गई है. साथ ही उन्होंने कार्रवाई के कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए.

अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला, स्टे कायम: फिलहाल अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और नया आदेश आने तक 'यथास्थिति' व स्टे कायम है. रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मामले में मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. लेआउट प्लान और रिकॉर्ड तलब करने पर तीखी बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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