ETV Bharat / state

जौहर यूनिवर्सिटी के फ्रीज़ खाते खुले, शिक्षकों को मिला वेतन

जौहर यूनिवर्सिटी के फ्रीज़ खाते खुले, शिक्षकों को मिला वेतन. ( ईटीवी भारत )

रामपुर: रामपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आजम खान के बेहद करीबी आसिम राजा ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी की इमारतों पर ईडी की संभावित कार्रवाई से जुड़ी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

आसिम राजा ने कहा कि मीडिया में अंदाजों के आधार पर खबरें चलने से लोगों में भ्रम पैदा होता है. उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के सभी ज़रूरी दस्तावेज़ मौजूद हैं और प्रबंधन कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.

रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी और कानूनी चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि मीडिया में अटकलों के आधार पर खबरें प्रकाशित होने से लोगों के बीच गलतफहमी पैदा होती है. उन्होंने यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले को सरकार की कार्रवाई बताते हुए कहा कि इसे लेकर पहले भी अपना पक्ष रखा जा चुका है. आसिम राजा ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान है. उनके मुताबिक, आजम खान ने रामपुर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी स्थापित करने का सपना देखा था, जिसे साकार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कानूनी कार्रवाइयों के पीछे सरकार की मंशा है. हालांकि, ये आरोप आसिम राजा ने लगाए हैं.