जौहर यूनिवर्सिटी के फ्रीज़ खाते खुले, शिक्षकों को मिला वेतन
रामपुर में सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने कहा कि मीडिया में अंदाजों के आधार पर खबरें चलने से लोगों में भ्रम पैदा होता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 11:51 AM IST
रामपुर: रामपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आजम खान के बेहद करीबी आसिम राजा ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी की इमारतों पर ईडी की संभावित कार्रवाई से जुड़ी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
आसिम राजा ने कहा कि मीडिया में अंदाजों के आधार पर खबरें चलने से लोगों में भ्रम पैदा होता है. उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के सभी ज़रूरी दस्तावेज़ मौजूद हैं और प्रबंधन कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.
रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी और कानूनी चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा.
उन्होंने कहा कि मीडिया में अटकलों के आधार पर खबरें प्रकाशित होने से लोगों के बीच गलतफहमी पैदा होती है. उन्होंने यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले को सरकार की कार्रवाई बताते हुए कहा कि इसे लेकर पहले भी अपना पक्ष रखा जा चुका है.
आसिम राजा ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान है.
उनके मुताबिक, आजम खान ने रामपुर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी स्थापित करने का सपना देखा था, जिसे साकार किया गया.
उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कानूनी कार्रवाइयों के पीछे सरकार की मंशा है. हालांकि, ये आरोप आसिम राजा ने लगाए हैं.
आसिम राजा ने यूनिवर्सिटी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने और शिक्षकों के वेतन में देरी का भी जिक्र किया.
उन्होंने दावा किया कि कानूनी कार्रवाई के बाद बैंक खाते खुल गए और शिक्षकों का वेतन भी जारी कर दिया गया.
ईडी की ओर से इमारतों का मूल्यांकन किए जाने और उन पर कब्जे की संभावनाओं से जुड़ी खबरों पर उन्होंने कहा कि किसी भी एजेंसी को संपत्ति पर मालिकाना हक हासिल करने का अधिकार नहीं है.
उन्होंने यह भी कहा कि कानून के तहत अस्थायी अटैचमेंट की कार्रवाई हो सकती है, जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है.
आसिम राजा ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन और उनसे जुड़े लोग कानूनी स्तर पर अपना पक्ष रख रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2006 से 2012 के बीच बनी इमारतों का अब मूल्यांकन किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के पक्ष में सभी ज़रूरी दस्तावेज़ मौजूद हैं. उन्होंने संविधान और यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का भी हवाला दिया.
फिलहाल, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आसिम राजा ने भरोसा जताया है कि कानूनी लड़ाई के जरिए संस्थान के हितों की रक्षा की जाएगी. वहीं, ईडी की कार्रवाई और यूनिवर्सिटी से जुड़े कानूनी मामलों में आगे क्या स्थिति बनती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी.