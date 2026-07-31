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जौहर यूनिवर्सिटी विवाद: धरना खत्म, फिर भी कुछ जगहों पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर किया रास्ता बंद

हालांकि धरना खत्म होने के बावजूद यूनिवर्सिटी के मुख्य मार्गों पर पुलिस की तैनाती जारी है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और कुछ जगहों पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रास्ता बंद किया गया है, जिससे यूनिवर्सिटी आने-जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

रामपुर: मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार फिर नया विवाद सामने आया है. यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जाने के बाद कई दिनों तक छात्रों का धरना-प्रदर्शन चला. बाद में मंडल आयुक्त की ओर से अगले आदेश तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगाए जाने के बाद छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर दिया.

आरोप है कि जहां बैरिकेडिंग पर्याप्त नहीं रही, वहां सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रास्ता बंद किया गया. इस व्यवस्था को लेकर लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खास बात यह है कि इस समय यूनिवर्सिटी में नए प्रवेश यानी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने की बात कही जा रही है.



रामपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने भी विरोध दर्ज कराया है. उनका कहना है कि यदि यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले रास्ते ही बाधित रहेंगे तो प्रवेश लेने आने वाले छात्र-छात्राएं आखिर यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचेंगे. उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी के चारों ओर इस तरह की बैरिकेडिंग उचित नहीं है और इससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही है. फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब सवाल यह है कि क्या छात्रों और आम लोगों की सुविधा को देखते हुए इन व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाएगा या फिर मौजूदा स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी.



रामपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह एडमिशन का समय है और यदि रास्ते बंद रहेंगे तो छात्र-छात्राएं यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचेंगे. उन्होंने प्रशासन से रास्ते खोलने और आम लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की.

फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन आगे क्या फैसला लेता है.

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