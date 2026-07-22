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ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंचा जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन, बुलडोजर एक्शन से बचने के लिए टेकओवर की उठी मांग

जौहर यूनिवर्सिटी पर नया मोड़! क्या आजम खान AMU-BHU की तरह देश को सौंपेंगे अपनी यूनिवर्सिटी?

क्या आजम खान देश को सौंपेंगे अपनी यूनिवर्सिटी?
क्या आजम खान देश को सौंपेंगे अपनी यूनिवर्सिटी? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 9:21 AM IST

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Updated : July 22, 2026 at 10:12 AM IST

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मुरादाबाद/ बरेली/ लखनऊ: जौहर यूनविर्सिटी प्रबंधन ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आदेश के खिलाफ मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट की शरण में प्रबंधन पहुंचा है. वहीं दूसरी ओर रामपुरवासियों ने यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए इसे देश को सौंपने की मांग आजम खान से की. निवासियों ने सरकार से भी इसे तोड़ने के बजाए टेकओवर करने की डिमांड की है.

जौहर यूनिवर्सिटी पर नया मोड़! (Video Credit: ETV Bharat)

कोर्ट से स्टे की उम्मीद: मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है. आरडीए के फैसले के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में एक अपील दायर की है. इस मामले में सुनवाई की तारीख 28 जुलाई रखी गई है. मुरादाबाद कमिश्नर की अदालत में अपील मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की चैयरमेन और ट्रस्टी निग्हत अफलाक खान और रजिस्ट्रार डॉक्टर एसएन सलाम ने दाखिल की है. मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार की कोर्ट में ये मामला पहुंचा है.

रामपुर विकास प्राधिकरण के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ मुरादाबाद कमिश्नर की कोर्ट में चुनौती दी गई है. मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अपीलार्थीगण हैं. उनकी ओर से 20 जुलाई को अपील दाखिल की गई है. इस आदेश के स्टे के लिए 28 तारीख को मुरादाबाद की कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होनी है.- जुनैद एजाज, अधिवक्ता, जौहर ट्रस्ट

क्या है ध्वस्तीकरण का आदेश: रामपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय अवर अभियंता की ओर से 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया गया. आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के नक्शा दाखिल करने का आदेश दिया था. जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से दाखिल किए गए जवाब के बाद आरडीए द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें बुधवार 15 जुलाई की तारीख तय थी. विश्वविद्यालय प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था. रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जांच में पाया गया की यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें बिना नक्शा पास कर बनाई गई थी.

कमिश्नर को रामपुरवासियों ने सौंपा ज्ञापन
कमिश्नर को रामपुरवासियों ने सौंपा ज्ञापन (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकारी संपत्ति घोषित करने की मांग: कानूनी लड़ाई के बीच रामपुरवासियों ने सरकार से यूनिवर्सिटी बचाने की अपील की है. मुरादाबाद कमिश्नर आन्जनेय कुमार को ज्ञापन सौंपा. इन लोगों ने आजम खान से भी यूनिवर्सिटी को देश को समर्पित कर देने की मांग की है.

हमारी सरकार से अपील है कि वह इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने से बचा ले और इसको खुद टेकओवर कर ले, ताकि इस यूनिवर्सिटी का अस्तित्व बना रहे. हम मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से भी अपील करते हैं कि मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान की तरह जिन्होंने यूनिवर्सिटी राष्ट्र को समर्पित की थी. इसी तरह जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट भी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दें. हम आजम खान से भी मांग करते हैं कि, वह अपनी यूनिवर्सिटी कौम के नाम करने का ऐलान कर दें- फसाहत अली शानू, रामपुर निवासी

बरेली में आदेश का विरोध: जौहर विश्वविद्यालय पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में बरेली में विरोध प्रदर्शन हुआ.किसान संगठनों के बाद एआईएमआईएम ने भी विरोध किया है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा को सौंपा. संगठन ने विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और छात्रों के हितों की रक्षा करने की मांग की.

बरेली में ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ प्रदर्शन
बरेली में ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

रामपुर जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में 23 जुलाई को एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल रामपुर भेजने का निर्णय लिया है. नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में रामपुर पहुंचेगा. प्रतिनिधिमंडल कार्रवाई के संबंध में जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपेगा. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल अपनी विस्तृत रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय को सौंपेगा.

यह भी पढ़ें: आज़ादी के नायक की विरासत या सियासी अखाड़ा? रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का असली इतिहास

यह भी पढ़ें: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर डिमोलिशन नोटिस जारी, अखिलेश बोले, शिक्षा में भी सांप्रदायिकता देखती है भाजपा, सभी 40 भवनों के दस्तावेज मौजूद हैं

Last Updated : July 22, 2026 at 10:12 AM IST

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