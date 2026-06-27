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रामपुर में जौहर ट्रस्ट का टैक्स रजिस्ट्रेशन रद्द, आजम खान की बहन ने बताया साजिश, सपा नेता आसिम बोले- बदनाम किया जा रहा

सपा नेता ने कहा कि ट्रस्ट की सभी गतिविधियां सार्वजनिक हैं और किसी भी प्रकार की गोपनीयता नहीं है.

रामपुर में जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द.
रामपुर में जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 3:43 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 4:07 PM IST

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रामपुर : मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इनकम टैक्स विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन (12AB-टैक्स) रद्द कर दिया है. समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है. वरिष्ठ सपा नेता आसिम खान और आजम खान की बहन व जौहर ट्रस्ट की सदस्य निखत अफलाक ने सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

वरिष्ठ सपा नेता आसिम खान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उनसे भ्रम फैलाया जा रहा है. आजम खान को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक साजिश करार दिया. (Photo Credit; ETV Bharat)

आसिम खान ने बताया कि 17 जून को इनकम टैक्स विभाग ने ट्रस्ट को नोटिस भेजा था और 23 जून को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था. ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने विभाग के सामने अपना जवाब रखा, लेकिन उसी दिन कुछ घंटों के भीतर सैकड़ों पन्नों का आदेश जारी कर 12AB रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी कम अवधि में इतना बड़ा फैसला तैयार होना इस बात की ओर इशारा करता है कि पूरी कार्रवाई पहले से तय थी.

सपा नेता ने कहा कि ट्रस्ट की सभी गतिविधियां सार्वजनिक हैं और किसी भी प्रकार की गोपनीयता नहीं है. जौहर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने और उसकी छवि खराब करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी में मस्जिद होने को आधार बनाकर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश के कई शिक्षण संस्थानों में छात्रों और कर्मचारियों की धार्मिक जरूरतों के अनुरूप पूजा-स्थल मौजूद हैं.

आसिम खान ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी किसी सरकारी सहायता से नहीं, बल्कि जनता के सहयोग और दान से बनी है. ऐसे में दानदाताओं और चंदे को लेकर सवाल खड़े करना दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक सोच का हिस्सा है. आजम खान की बहन और जौहर ट्रस्ट की सदस्य निखत अफलाक ने भी इस कार्रवाई को सुनियोजित साजिश बताया.

उन्होंने कहा कि निशाना केवल यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि वहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों का भविष्य है. आजम खान की पूरी लड़ाई शिक्षा और समाज को आगे बढ़ाने की रही है, जिसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि ट्रस्ट कानूनी रास्ता अपनाएगा, फैसले के खिलाफ अपील करेगा और न्याय की लड़ाई जारी रखेगा.

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Last Updated : June 27, 2026 at 4:07 PM IST

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