जतरा मेला में दिखी झारखंड की सतरंगी छटा, राज्य स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन

हजारीबाग में आयोजित जतरा मेला में कार्यक्रम प्रस्तुत करते बच्चे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः झारखंड स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. 14 नवंबर को पूरे राज्य भर में जतरा मेला का आयोजन किया गया. इस क्रम में हजारीबाग में भी जतरा मेला का आयोजन किया गया. जिसमें लोगों में गजब का उत्साह नजर आया. एक छत के नीचे झारखंड की कला-संस्कृति देखने को मिली, जहां लोगों ने नाचते-गाते राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया. वहीं इस अवसर आने वाले वर्षों में राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने का लोगों ने संकल्प लिया.

हजारीबाग में आयोजित जतरा मेला में स्थानीय कलाकारों और छात्रों ने झारखंड की कला-संस्कृति आधारित एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी. इस अवसर पर लोगों ने झारखंड स्थापना दिवस की एक-दूसरे को शुभकामनाएं दी और संकल्प लिया कि आने वाला साल राज्य के विकास के लिए हो.

हजारीबाग में आयोजित जतरा मेला पर रिपोर्ट और जानकारी देते डीसी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीसी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन

हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने समस्त कलाकारों से मुलाकात कर उनकी कला के बारे में जाना और उन्हें हजारीबाग में बेहतरीन कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भी दिया. कार्यक्रम में समाज के हर एक तबके की सहभागिता रही. लोगों ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए एकजुट होकर सभी को कम करने की जरूरत है.