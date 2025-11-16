ETV Bharat / state

झारखंड स्थापना दिवस पर भव्य जतरा मेला का आगाज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन

झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जतरा मेला का उद्घाटन किया गया. मुख्यमंत्री ने कलाकारों के साथ जश्न मनाया.

JATRA MELA IN RANCHI
मांदर बजाते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 16, 2025 at 5:00 PM IST

|

Updated : November 16, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राजधानी रांची में आयोजित भव्य झारखंड जतरा मेला का शुभारंभ रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया. इस अवसर पर अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर शहीद चौक और बिरसा समाधि स्थल तक झारखंड की परंपराओं, लोक-संस्कृति और जनजातीय गौरव की अनूठी झलक देखने को मिली. मुख्यमंत्री स्वयं पारंपरिक वाद्ययंत्र मांदर बजाते हुए कलाकारों के साथ जश्न में शामिल हुए और पूरे आयोजन को अपने मोबाइल कैमरे में कैद भी किया.


जतरा मेला की शुरुआत रांची के राजेंद्र चौक से हुई, जहां सुबह से ही हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. झारखंड की 32 जनजातियों की कला, नृत्य, वाद्ययंत्र और पारंपरिक परिधानों की भव्य प्रदर्शनी ने राजधानी की सड़कों को एक उत्सव स्थल में बदल दिया. इस भव्य जतरा मेला में लगभग 4000 कलाकार शामिल हुए हैं, जिनमें पुरुलिया छऊ, मुंडा सोहराय नृत्य, संथाली डांस, हो जनजाति का करमा, असुर ढुमकुश, उरांव का झूमर और अन्य अनेक पारंपरिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया.

सीएम हेमंत सोरेन ने किया जतरा मेला का उद्घाटन (ईटीवी भारत)


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड जतरा मेला में पहुंचकर सभी कलाकारों का उत्साहवर्द्धन किया. इसके बाद वे जुलूस के साथ अल्बर्ट एक्का चौक से शहीद चौक तक पैदल चले और पारंपरिक मांदर बजाकर कलाकारों के साथ ताल मिलाते दिखे. इस दौरान पूरे मार्ग में ढोल, मांदर और नगाड़ों की थाप, जनजातीय नृत्य और पारंपरिक गीतों की गूंज से वातावरण रोमांचित हो उठा.

JATRA MELA IN RANCHI
कलाकारों के बीच मौजूद सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

जतरा मेला का एक विशेष आकर्षण रहा 'हेलिकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा', जिसने पूरे आयोजन को और भव्य व अद्वितीय बना दिया. पुष्प वर्षा के दौरान भीड़ ने कलाकारों का उत्साहवर्द्धन करते हुए जमकर तालियां बजाईं. मुख्यमंत्री ने इस पल को भी अपने मोबाइल में कैद किया और कलाकारों की ऐतिहासिक भागीदारी की सराहना की.

JATRA MELA IN RANCHI
हेलिकॉप्टर से कलाकारों पर पुष्प वर्षा करते हुए (ईटीवी भारत)
कार्यक्रम का समापन बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर किया गया. जहां सभी जनजातियों की सांस्कृतिक झांकियां और समूहों की अंतिम प्रस्तुति हुई. झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित यह जतरा मेला राज्य की सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय पहचान और सामाजिक विविधता का बेहतरीन प्रदर्शन है, जिसने राजधानी में उत्साह का एक नया रंग भर दिया है.
JATRA MELA IN RANCHI
कलाकारों के नृत्य को मोबाइल में कैद करते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)
भव्य आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में राजधानी के नागरिक, बच्चे, बुजुर्ग और देश-विदेश से आए पर्यटक सड़कों पर मौजूद रहे. झारखंड की समृद्ध लोक-संस्कृति का यह दृश्य लंबे समय तक यादगार रहेगा और राज्य के सांस्कृतिक गौरव को नई पहचान देगा.

ये भी पढ़ें- झारखंड स्थापना दिवस पर कई जिलों को मिली सौगातः हजारीबाग में खुला जैव विविधता पार्क, बेलगड़िया में रोजगार के बढ़े अवसर!

जतरा मेला में दिखी झारखंड की सतरंगी छटा, राज्य स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन

झारखंड स्थापना दिवस आज, अलग राज्य के 25 साल पूरे, मोरहाबादी मैदान में होगा भव्य समारोह

Last Updated : November 16, 2025 at 5:15 PM IST

TAGGED:

CM HEMANT SOREN
RANCHI
झारखंड स्थापना दिवस
जतरा मेला का उद्घाटन
JATRA MELA IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.