झारखंड स्थापना दिवस पर भव्य जतरा मेला का आगाज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन

रांची: झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राजधानी रांची में आयोजित भव्य झारखंड जतरा मेला का शुभारंभ रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया. इस अवसर पर अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर शहीद चौक और बिरसा समाधि स्थल तक झारखंड की परंपराओं, लोक-संस्कृति और जनजातीय गौरव की अनूठी झलक देखने को मिली. मुख्यमंत्री स्वयं पारंपरिक वाद्ययंत्र मांदर बजाते हुए कलाकारों के साथ जश्न में शामिल हुए और पूरे आयोजन को अपने मोबाइल कैमरे में कैद भी किया.



जतरा मेला की शुरुआत रांची के राजेंद्र चौक से हुई, जहां सुबह से ही हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. झारखंड की 32 जनजातियों की कला, नृत्य, वाद्ययंत्र और पारंपरिक परिधानों की भव्य प्रदर्शनी ने राजधानी की सड़कों को एक उत्सव स्थल में बदल दिया. इस भव्य जतरा मेला में लगभग 4000 कलाकार शामिल हुए हैं, जिनमें पुरुलिया छऊ, मुंडा सोहराय नृत्य, संथाली डांस, हो जनजाति का करमा, असुर ढुमकुश, उरांव का झूमर और अन्य अनेक पारंपरिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया.

सीएम हेमंत सोरेन ने किया जतरा मेला का उद्घाटन (ईटीवी भारत)



मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड जतरा मेला में पहुंचकर सभी कलाकारों का उत्साहवर्द्धन किया. इसके बाद वे जुलूस के साथ अल्बर्ट एक्का चौक से शहीद चौक तक पैदल चले और पारंपरिक मांदर बजाकर कलाकारों के साथ ताल मिलाते दिखे. इस दौरान पूरे मार्ग में ढोल, मांदर और नगाड़ों की थाप, जनजातीय नृत्य और पारंपरिक गीतों की गूंज से वातावरण रोमांचित हो उठा.