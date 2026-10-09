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अमेरिका में हरियाणा के युवक की मौत, 40 लाख रुपये खर्च कर डंकी रूट से पहुंचा था विदेश, परिजनों ने की शव को भारत लाने की मांग

Karnal Jatin Died in US Accident ( ETV Bharat )

करनाल: 25 वर्षीय जतिन की अमेरिका में सड़क हादसे में मौद हो गई. हादसे का पता लगते ही करनाल के सीकरी गांव में मातम पसरा है. परिवार को सूचना मिली थी कि बुधवार की सुबह जतिन सड़क हादसे का शिकार हो गया. संतुलन बिगड़ने से ट्रक सड़क पर पलट गया. हादसे में जतिन के सिर पर गंभीर चोटें आईं. उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही सीकरी गांव में रहने वाले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. जिस बेटे की सलामती की दुआएं की जा रही थीं, उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया.

हादसे से महज 5 घंटे पहले पिता ने की थी बात: जतिन के पिता रामपाल ने घटना से महज पांच घंटे पहले ही फोन पर अपने बेटे से बात की थी. उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटे से होने वाली यह बातचीत उनकी जिंदगी की आखिरी बातचीत बन जाएगी. फोन पर बेटे की आवाज सुनने वाले पिता को अब उसके लौटने का इंतजार है, लेकिन इस बार बेटा खुद चलकर घर नहीं आएगा. परिवार की आंखें नम हैं और दिल में बेटे को आखिरी बार देखने की तड़प है.