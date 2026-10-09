अमेरिका में हरियाणा के युवक की मौत, 40 लाख रुपये खर्च कर डंकी रूट से पहुंचा था विदेश, परिजनों ने की शव को भारत लाने की मांग
अमेरिका में हुए सड़क हादसे में करनाल के 25 वर्षीय युवक जतिन की मौत. परिवार ने की सरकार से शव भारत लाने की मांग.
Published : October 9, 2026 at 7:52 PM IST
करनाल: 25 वर्षीय जतिन की अमेरिका में सड़क हादसे में मौद हो गई. हादसे का पता लगते ही करनाल के सीकरी गांव में मातम पसरा है. परिवार को सूचना मिली थी कि बुधवार की सुबह जतिन सड़क हादसे का शिकार हो गया. संतुलन बिगड़ने से ट्रक सड़क पर पलट गया. हादसे में जतिन के सिर पर गंभीर चोटें आईं. उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही सीकरी गांव में रहने वाले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. जिस बेटे की सलामती की दुआएं की जा रही थीं, उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया.
हादसे से महज 5 घंटे पहले पिता ने की थी बात: जतिन के पिता रामपाल ने घटना से महज पांच घंटे पहले ही फोन पर अपने बेटे से बात की थी. उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटे से होने वाली यह बातचीत उनकी जिंदगी की आखिरी बातचीत बन जाएगी. फोन पर बेटे की आवाज सुनने वाले पिता को अब उसके लौटने का इंतजार है, लेकिन इस बार बेटा खुद चलकर घर नहीं आएगा. परिवार की आंखें नम हैं और दिल में बेटे को आखिरी बार देखने की तड़प है.
40 लाख रुपये खर्च कर गया था विदेश: सीकरी गांव निवासी जतिन वर्ष 2022 में करीब 40 लाख रुपये खर्च करके भारत से इंग्लैंड गया था. इसके बाद वो डंकी रूट के रास्ते अमेरिका पहुंचा और केलिफोर्निया के लॉस एंजिलिस में रहकर ड्राइविंग का काम करने लगा. परिवार को उम्मीद थी कि विदेश में मेहनत करके जतिन अपनी जिंदगी संवारेगा और घर की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. परिवार का विदेश में बेहतर भविष्य बनाने का सपना अब गहरे दुख में बदल चुका है.
बेटे का शव भारत लाने के लिए सरकार से गुहार: जतिन की मौत के बाद अब परिवार की सबसे बड़ी चिंता उसके पार्थिव शरीर को अमेरिका से भारत लाने की है. विदेश से शव लाने की प्रक्रिया और उससे जुड़े खर्चों को लेकर परिवार आर्थिक परेशानी का सामना कर रहा है. परिजन चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी जन्मभूमि पर लौटे, ताकि वो रीति-रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर सकें. इस उम्मीद के साथ परिजन करनाल के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि कविंद्र राणा से मिलने पहुंचे. परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की अपील की है, ताकि जतिन का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जा सके.
किसान हैं जतिन के पिता: जतिन के परिवार में पिता रामपाल, मां रेखा, बड़ा भाई साहिल और एक छोटी बहन है. पिता खेतीबाड़ी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं. जवान बेटे की असमय मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. जिस घर में कभी बेटे के भविष्य और उसकी कामयाबी की बातें होती थीं, वहां अब मातम पसरा है. परिवार को न तो बेटे की मौत का गम सहन हो रहा है और ना ही हजारों किलोमीटर दूर पड़े उसके पार्थिव शरीर को लेकर उनकी चिंता कम हो रही है.
परिवार को अपनों के बीच अंतिम विदाई का इंतजार: जतिन की मौत की खबर से सीकरी गांव में भी शोक का माहौल है. परिजन और ग्रामीण सरकार से जल्द मदद मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. परिवार की मांग है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी करवाकर जतिन का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाए, ताकि वे अपने बेटे को अंतिम विदाई दे सकें. जिस बेटे को बेहतर जिंदगी की उम्मीद में विदेश भेजा था, आज उसी बेटे को आखिरी बार देखने के लिए परिवार सरकार की मदद की बाट जोह रहा है.
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