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खटीमा के जतिन भाट ने रचा इतिहास, NDA में हासिल की 11वीं रैंक, क्षेत्र में जश्न का माहौल

खटीमा के जतिन भाट ने रचा इतिहास ( ETV Bharat )

खटीमा: सीमांत खटीमा के एक होनहार युवा ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के दम पर देशभर में क्षेत्र का नाम रोशन किया है. सैनिक कॉलोनी अमाऊं निवासी जतिन सिंह भाट ने एनडीए की प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया 11वीं रैंक हासिल कर भारतीय सेना में अफसर बनने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त की है. पूर्व सैनिक के बेटे जतिन की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया. जहां ढोल-दमाऊ की गूंज, एनसीसी कैडेट्स के उत्साह और शिक्षकों के सम्मान के बीच जतिन का जोरदार अभिनंदन किया गया.

खटीमा के सैनिक कालौनी अमाउं निवासी युवा जतिन सिंह भाट ने खटीमा क्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम किया है. जतिन ने NDA की प्रतिष्ठित परीक्षा को उत्तीर्ण कर पूरे देश के 11 वीं रैंक प्राप्त कर लेफ्टिनेंट बनने के सपने को साकार किया है. जतिन के पिता नारायण भाट आर्मी से हवलदार पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. जतिन की उपलब्धि पर उनके स्कूल में भव्य स्वागत अभिनंदन किया. स्कूल प्रबंधन ने जतिन की उपलब्धि पर उन्हें एवं उनके माता पिता का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र पहना अभिनंदन किया.