जाट आरक्षण आंदोलन केस: पंचकूला CBI कोर्ट ने 56 लोगों को किया बरी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने का था मामला

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 27, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
पंचकूला: जाट आरक्षण आंदोलन मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने 56 लोगों को बरी कर दिया है. पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. ये जानकारी बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार ने दी. बता दें कि सीबीआई कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक, साल 2016 में केंद्रीय जांच एजेंसी ने कैप्टन अभिमन्यु के भतीजे के बयान पर FIR दर्ज की थी.

जाट आंदोलन मामले में 56 आरोपी बरी: आरोप पत्र में कहा गया था कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भीड़ तत्कालीन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में घुसी और अंदर खड़े वाहनों को आग लगा दी. लाठी-डंडों, तलवारों और पेट्रोल बम से लैस होकर आई भीड़ ने कोठी में रखा सामान लूट लिया. इसके बाद कोठी को आग के हवाले कर दिया. इस मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने 56 लोगों को बरी कर दिया है.

कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने का मामला: मामले में शुरुआती जांच रोहतक पुलिस ने की थी. बाद में केस सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया था. सीबीआई की तरफ से जो आरोप पत्र दाखिल किया गया. उसमें 60 लोगों को आरोपी बनाया गया था. ज्यादातर रोहतक और झज्जर के रहने वाले हैं. पंचकूला सीबीआई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने वाले चार जजों के अलावा तत्कालीन रोहतक डीसी डीके बेहरा समेत तत्कालीन रोहतक एसपी व सीबीआई एसपी तक के बयान दर्ज हुए. इस मामले में आज फैसला आया है.

