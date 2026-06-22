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Jat Hunkar Rally : बेनीवाल का बड़ा ऐलान- 'पहले आरक्षण आंदोलन, फिर भजनलाल हटाओ आंदोलन'

सभा के दौरान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए.

Bharatpur Hunkar Rally
हुंकार सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (ETV Bharat Bhartpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 9:34 PM IST

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भरतपुर: जाट आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में आयोजित हुंकार सभा से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण दिलाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि पहले आरक्षण के लिए आंदोलन होगा और जरूरत पड़ी तो इसके बाद भजनलाल हटाओ आंदोलन भी चलाया जाएगा.

सभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि कई लोग नहीं चाहते थे कि वे भरतपुर आएं. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के कई नेता और कांग्रेस के कुछ नेता भी उनके कार्यक्रम में आने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वे भरतपुर पहुंचे हैं और जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे.

बेनीवाल का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Bhartpur)

उन्होंने कहा कि भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों के आरक्षण के समर्थन में न केवल जाट समाज बल्कि अन्य समाजों के युवा भी बड़ी संख्या में उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने सभा में उमड़ी भीड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि आयोजन की व्यवस्थाएं एक लाख लोगों के हिसाब से की गई थीं, लेकिन मैदान के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. भीषण गर्मी के बावजूद युवाओं की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि अब आरक्षण की लड़ाई आर-पार की होगी.

राज्य सरकार पर बोला हमला : बेनीवाल ने राज्य सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि सरकार का जनहित के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रह गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन देने वाले युवाओं पर कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है.

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मंच छोड़कर जाते भाजपा विधायक जगत सिंह और डॉ. शैलेष सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

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उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी केवल औपचारिकताएं निभा रहे हैं, जबकि वास्तविक निर्णय लेने वाली सरकार जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश के मुद्दों की जानकारी तक नहीं है और वे लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े होते हैं.

यूपी चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन : नागौर सांसद ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी जाट आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर रैलियां आयोजित की जाएंगी. उन्होंने दिल्ली में दो से पांच लाख लोगों की भागीदारी वाली बड़ी रैली करने की घोषणा करते हुए कहा कि यह आंदोलन केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा.

उन्होंने कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब और गुजरात सहित कई राज्यों में जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है. ऐसे राज्यों और क्षेत्रों में जहां यह लाभ नहीं मिल रहा है, वहां भी आरएलपी इस मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी.

मंच छोड़कर चले गए जाट भाजपा विधायक : सभा के दौरान उस समय राजनीतिक माहौल अचानक गरमा गया जब हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक पुराने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को मुख्यमंत्री कह दिया था. बेनीवाल के इस बयान पर मंच पर मौजूद भाजपा के नदबई विधायक कंवर जगत सिंह और डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह ने नाराजगी जताई. दोनों विधायक भाषण के बीच ही मंच छोड़कर चले गए.

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सभा के दौरान भाजपा विधायक कंवर जगत सिंह और शैलेश सिंह के बीच में कार्यक्रम छोड़कर जाने के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि उनके और कंवर जगत सिंह के परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं तथा कार्यक्रम में उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी गई. उन्होंने कहा कि संभव है कि उनका कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहा हो. हालांकि, बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि भरतपुर क्षेत्र में नेतृत्व को लेकर भाजपा के भीतर भी असहजता है और कई लोग अंदरखाने मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खुश नहीं हैं.

कांग्रेस-भाजपा दोनों पर साधा निशाना : बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान का युवा अब कांग्रेस और भाजपा दोनों को समझ चुका है. आने वाले समय में जनता तय करेगी कि किस राजनीतिक दल को समर्थन देना है. उन्होंने दावा किया कि भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाट समाज ने आरएलपी पर भरोसा जताया है और उनकी पार्टी इस भरोसे को मजबूत करेगी.

'भजनलाल हटाओ आंदोलन' की चेतावनी : अपने भाषण के सबसे तीखे हिस्से में बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि पहले उनकी प्राथमिकता जाट आरक्षण आंदोलन है, लेकिन यदि सरकार ने जनहित के मुद्दों पर काम नहीं किया तो भविष्य में 'भजनलाल हटाओ आंदोलन' और 'मूर्खों का राज हटाओ आंदोलन' भी चलाया जाएगा.

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उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में कई मंत्री और नेता जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय राजनीतिक संघर्षों में उलझे हुए हैं. उन्होंने सरकार के भीतर चल रहे कथित मतभेदों का भी जिक्र किया और कहा कि प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव आने वाले समय में दिखाई देंगे. फौजदार ने कहा कि आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की योजना है. उनका कहना था कि यह विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और केंद्र सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है. इसी कारण संघर्ष समिति ने अपना ज्ञापन ऐसे जनप्रतिनिधि को सौंपा है जो सीधे संसद में इस मुद्दे को उठा सके.

उन्होंने बताया कि हनुमान बेनीवाल ने आश्वासन दिया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय लेकर संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाने का प्रयास करेंगे. फौजदार ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो संसद के भीतर और बाहर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल या अन्य किसी भी संवैधानिक माध्यम का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे.

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