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जाटों की 'हुंकार सभा': केंद्रीय OBC आरक्षण की मांग के लिए जुटेंगे तीन जिलों के लोग, हनुमान बेनीवाल समेत कई नेताओं को न्योता

जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से भरतपुर के नुमाइश मैदान में विशाल हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा.

भरतपुर में जाट आरक्षण हुंकार रैली आज
भरतपुर में जाट आरक्षण हुंकार रैली आज (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 9:41 AM IST

3 Min Read
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भरतपुर : आज यानी 22 जून को भरतपुर के नुमाइश मैदान में धौलपुर, भरतपुर और डीग जिले के जाटों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण में शामिल करने की मांग को लेकर जाट समाज की ओर से हुंकार सभा आयोजित की जाएगी. सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है. सभा में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है.

जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण दिलाने की मांग पिछले करीब तीन दशकों से उठाई जा रही है. उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 में राजस्थान में जाट समुदाय को आरक्षण मिला था, लेकिन भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र के जाटों को इससे वंचित रखा गया. इसके बाद वर्ष 2000 में कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य स्तर पर आरक्षण का लाभ मिला, लेकिन केंद्र स्तर पर आरक्षण का मुद्दा लंबे समय तक अधूरा बना रहा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण दिए जाने के बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद राज्य और केंद्र स्तर पर आरक्षण संबंधी व्यवस्था समाप्त हो गई. बाद में वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने राज्य स्तर पर आरक्षण बहाल किया, लेकिन केंद्रीय ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब भी लंबित है.

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नेम सिंह ने बताया की इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकारों ने केंद्र को पत्र लिखे. वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा था. वहीं वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने भी केंद्र को इस विषय में पत्र लिखा. इसके अलावा राज्य सरकार और जाट संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय ओबीसी आयोग के समक्ष भी पेश हुआ, जहां समुदाय की मांगों को विस्तार से रखा गया, हालांकि अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका है.

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मांग को गंभीरता से नहीं लेने के कारण समाज को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उनका कहना था कि आरक्षण दिलाने की जिम्मेदारी सदन में बैठे जनप्रतिनिधियों की है, जबकि समाज लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है.

पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को भरतपुर में प्रवेश नहीं करने देने संबंधी बयान का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा रही और कई नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई थी. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेम सिंह फौजदार ने कहा कि हुंकार सभा समाज का मंच है और इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि का स्वागत है. उन्होंने कहा कि समर्थन करना या नहीं करना राजनीतिक दलों का विषय हो सकता है, लेकिन यह मुद्दा समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है.

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