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हांसी में फिर गूंजी जाट आरक्षण की हुंकार, सरकार को आंदोलन की चेतावनी, 13 सितंबर को मनाया जाएगा शहीदी दिवस

हांसी में फिर गूंजी जाट आरक्षण की हुंकार ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी की जाट धर्मशाला में मंगलवार को जाट समाज की बैठक हुई. इसमें केंद्र और हरियाणा सरकार से जाट समाज को ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई. बैठक में समाज के वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर समाज को एकजुट होकर आगे की लड़ाई लड़नी होगी. सरकार को आंदोलन की चेतावनी: इस दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया ने कहा कि, "जाट समाज लंबे समय से केंद्र और हरियाणा सरकार से ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है. अगर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो आने वाले चुनावों में जाट समाज वोट की चोट करेगा." जल्द मांग नहीं मानी तो होगा आंदोलन: वहीं, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष हरियाणा बलवान सुंडा ने कहा कि, "आरक्षण के मुद्दे पर समाज दोबारा लामबंद हो रहा है. जाट आरक्षण की मांग को लेकर समाज एक बार फिर एकजुट हो रहा है. सरकार ने जल्द मांग पूरी नहीं की तो समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा." सरकार को आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat) सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप: अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम ने कहा कि, "पूर्व में हुए जाट आरक्षण आंदोलनों के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण समेत कई मांगें पूरी करने का भरोसा दिया गया था. सरकार ने जाट समाज को आश्वासन तो दिए, लेकिन लंबे समय बाद भी वादे पूरे नहीं किए. समाज को बरगलाने का काम किया गया है."