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हांसी में फिर गूंजी जाट आरक्षण की हुंकार, सरकार को आंदोलन की चेतावनी, 13 सितंबर को मनाया जाएगा शहीदी दिवस

हांसी में जाट आरक्षण की मांग फिर तेज हो गई है. नेताओं ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी.

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हांसी में फिर गूंजी जाट आरक्षण की हुंकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2026 at 5:24 PM IST

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हांसी: हांसी की जाट धर्मशाला में मंगलवार को जाट समाज की बैठक हुई. इसमें केंद्र और हरियाणा सरकार से जाट समाज को ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई. बैठक में समाज के वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर समाज को एकजुट होकर आगे की लड़ाई लड़नी होगी.

सरकार को आंदोलन की चेतावनी: इस दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया ने कहा कि, "जाट समाज लंबे समय से केंद्र और हरियाणा सरकार से ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है. अगर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो आने वाले चुनावों में जाट समाज वोट की चोट करेगा."

जल्द मांग नहीं मानी तो होगा आंदोलन: वहीं, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष हरियाणा बलवान सुंडा ने कहा कि, "आरक्षण के मुद्दे पर समाज दोबारा लामबंद हो रहा है. जाट आरक्षण की मांग को लेकर समाज एक बार फिर एकजुट हो रहा है. सरकार ने जल्द मांग पूरी नहीं की तो समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा."

सरकार को आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप: अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम ने कहा कि, "पूर्व में हुए जाट आरक्षण आंदोलनों के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण समेत कई मांगें पूरी करने का भरोसा दिया गया था. सरकार ने जाट समाज को आश्वासन तो दिए, लेकिन लंबे समय बाद भी वादे पूरे नहीं किए. समाज को बरगलाने का काम किया गया है."

सत्ताधारी दलों के जाट नेताओं पर निशाना: बैठक में सत्ताधारी दलों में शामिल जाट नेताओं को भी निशाने पर लिया गया. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि ये नेता समाज के बीच खुद को जाट समाज का प्रतिनिधि बताते हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के सामने मजबूती से आवाज नहीं उठाते. नेताओं ने कहा कि ऐसे नेताओं का भविष्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध किया जाएगा.

बहिष्कार की चेतावनी: बैठक में कहा गया कि समाज ने कई नेताओं को राजनीतिक ताकत दी है, लेकिन जब जाट समाज के अधिकारों की बात आती है तो वे चुप्पी साध लेते हैं. वक्ताओं ने साफ किया कि जो नेता जाट आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के सामने सिफारिश या पैरवी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ समाज स्तर पर बहिष्कार की रणनीति अपनाई जा सकती है.

13 सितंबर को मनाया जाएगा शहीदी दिवस: खाप प्रवक्ता और कार्यक्रम आयोजक मास्टर फूल कुमार सतरोल ने बताया कि, "13 सितंबर को पेटवाड़ में शहीद सुनील श्योराण का 16वां शहीदी दिवस मनाया जाएगा. जाट आरक्षण आंदोलन में सुनील श्योराण की शहादत को समाज महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद करता है. शहीदी दिवस के अवसर पर समाज के लोग एकत्र होंगे और आरक्षण आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा."

आंदोलन के लिए एकजुट होने का आह्वान: बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जाट आरक्षण का मुद्दा अभी समाप्त नहीं हुआ है. यदि सरकार ने मांग पर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को दोबारा तेज किया जा सकता है. नेताओं ने समाज से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट रहने का आह्वान किया.

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