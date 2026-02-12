ETV Bharat / state

जसविंदर कौर नर्सरी उद्यम से लिख रही तरक्की की नई इबारत, हर महीने इतने रुपए करती हैं अर्जित

उधम सिंह नगर के विकासखंड के गदरपुर के ग्राम पंचायत मोतियापुर निवासी जसविंदर कौर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बनकर उभरी हैं. कभी सीमित आय और कमजोर आर्थिक स्थिति में परिवार का पालन-पोषण करने वाली एक साधारण गृहिणी रही जसविंदर कौर ने आज अपने प्रयासों और सरकारी योजनाओं के सहयोग से सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है.

रुद्रपुर: गदरपुर की जसविंदर कौर ने नर्सरी उद्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूत कर तरक्की की नई इबारत लिख रही है. उन्होंने ग्रामोत्थान परियोजना और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर नर्सरी उद्यम शुरू किया. बैंक ऋण, अनुदान और मनरेगा सहयोग से स्थापित इस इकाई से वे अब हर माह 10 हजार रुपये से अधिक कमा रही हैं और आत्मनिर्भर महिला उद्यमी के रूप में पहचान बना चुकी हैं.

परिवार की आर्थिक चुनौतियों के बीच जसविंदर कौर ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया. उन्होंने अमन स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने सफर की शुरुआत की. इसके बाद वे ग्राम संगठन और फिर क्लस्टर स्तर से जुड़ी. क्लस्टर बैठकों में उन्हें रीप/ग्रामोत्थान परियोजना के तहत संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की विस्तृत जानकारी मिली. इन बैठकों ने उनके भीतर आत्मविश्वास जगाया और कुछ नया करने की प्रेरणा दी. फूलों और पौधों के प्रति रुचि और पूर्व अनुभव को देखते हुए उन्होंने नर्सरी उद्यम शुरू करने का निर्णय लिया.

जसविंदर कौर महिलाओं के लिए बनी प्रेरणास्त्रोत (Photo-ETV Bharat)

इस कार्य के लिए लगभग 3 लाख रुपये की आवश्यकता थी. सरकार की ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत उन्हें 1.50 लाख रुपये का बैंक ऋण तथा 75 हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत हुआ. इसके अतिरिक्त मनरेगा के माध्यम से लगभग 1.50 लाख रुपये की लागत से ग्रीन शेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें उन्हें मात्र 10 हजार रुपये का अंशदान करना पड़ा. सरकारी सहयोग और अपनी मेहनत के बल पर जसविंदर कौर ने सफलतापूर्वक नर्सरी स्थापित की. आज वे इसे कुशलता से संचालित कर रही हैं और हर माह 10 हजार रुपये से अधिक की नियमित आय अर्जित कर रही हैं.

उनके उद्यम से न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी मिली है.जसविंदर कौर की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन और योजनाओं का लाभ मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनकर समाज में सशक्त भूमिका निभा सकती हैं.

