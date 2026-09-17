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भीलवाड़ा में पहली बार लड़ा चुनाव और बन गई महापौर, जानिए कौन हैं जसवंत कंवर

भीलवाड़ा नगर निगम के 70 वार्डों में से 45 पर भाजपा, 15 पर निर्दलीय और 10 पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे.

Jaswant Kanwar, Unopposed Mayor
जसवंत कंवर, निर्विरोध महापौर (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 2:35 PM IST

4 Min Read
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भीलवाड़ा: भीलवाड़ा नगर निगम की नई महापौर जसवंत कंवर निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. 38 वर्षीय जसवंत कंवर ने एमए इतिहास तक पढ़ाई की है और पहली बार पार्षद बनी हैं. भाजपा ने उन्हें महापौर प्रत्याशी बनाया था. बुधवार को उन्होंने सांसद, विधायकों और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की मौजूदगी में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया था. कांग्रेस की ओर से महापौर पद के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया.

वहीं, वार्ड-10 से निर्वाचित निर्दलीय पार्षद संतोष कंवर ने भी महापौर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था. गुरुवार को संतोष कंवर ने जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के साथ नगर निगम पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया. इसके बाद जसवंत कंवर को निर्विरोध महापौर घोषित कर दिया गया. नगर निगम के 70 वार्डों में से 45 पर भाजपा, 15 पर निर्दलीय और 10 पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे.

निर्विरोध महापौर बनीं जसवंत कंवर, क्या बोले जिलाध्यक्ष मेवाड़ा? (ETV Bharat Bhilwara)

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जसवंत कंवर बनीं निर्विरोध महापौर: भीलवाड़ा नगर निगम में जसवंत कंवर निर्विरोध महापौर निर्वाचित हुई हैं. उन्होंने कहा कि 'मुझे भीलवाड़ा नगर निगम की पहली महिला महापौर के लिए भाजपा ने बुधवार को प्रत्याशी बनाया था. इस दौरान निर्दलीय पार्षद संतोष कंवर ने भी महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. आज उन्होंने मेरे पक्ष में नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद मैं निर्विरोध विजयी हुई हूं. इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, जिला संगठन और जिले के सांसद व विधायकों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं'.

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महिला सशक्तिकरण पर करेंगी काम: महापौर जसवंत कंवर ने कहा कि 'मैं एक महिला हूं और महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित करूंगी, जिससे अंतिम पंक्ति में बैठी महिलाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके'.

जसवंत कंवर का परिचय: भीलवाड़ा नगर निगम की निर्विरोध निर्वाचित महापौर जसवंत कंवर का जन्म भीलवाड़ा जिले के आसींद विधानसभा क्षेत्र के लाछूड़ा गांव में हुआ और ससुराल भीलवाड़ा है. उन्होंने बीए पॉलिटिक्स और एमए हिस्ट्री में किया है. उन्होंने निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और प्रत्याशी खुशबू शर्मा को 2165 वोटों से पराजित किया था.

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भाजपा ने इसे बताया ऐतिहासिक क्षण: भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि 'मैं सबसे पहले संतोष कंवर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान में एक इतिहास बना दिया. भीलवाड़ा नगर निगम में राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि भाजपा की महापौर निर्विरोध चुनी गई हो. यह भीलवाड़ा के लिए गौरव की बात है'. लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महापौर पद पर बिना मतदान के निर्वाचन हुआ है. संतोष कंवर भी भाजपा से जुड़ी हुई हैं, टिकट नहीं मिलने से नाराज थीं और निर्दलीय चुनाव जीतकर आई थीं. उन्होंने पार्टी की नीति में विश्वास करते हुए नामांकन वापस लिया है. वहीं सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और इस मौके पर भीलवाड़ा भाजपा को निर्विरोध महिला महापौर के रूप में तोहफा मिला है.

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