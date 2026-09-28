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नूंह रैली पर जस्सी पेटवाड़ का बड़ा हमला, बोले- "BJP के तोते हैं चौटाला परिवार, बीजेपी जैसा बुलाती है, वैसे ही बोलते हैं"

जस्सी पेटवाड़ ने इनेलो और चौटाला परिवार पर बीजेपी से तालमेल का आरोप लगाया. साथ ही चौटाला परिवार को बीजेपी का तोता कहा.

Jassi Petwar Attacks INLD Over Nuh Rally
नूंह रैली पर जस्सी पेटवाड़ का बड़ा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2026 at 12:01 PM IST

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हांसी: नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने इनेलो की नूंह रैली को लेकर अभय चौटाला और पूरे चौटाला परिवार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. बास में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने इनेलो के बीजेपी के साथ राजनीतिक तालमेल को लेकर सवाल उठाए. सम्मेलन में पेटवाड़ ने इनेलो के दो सीटों तक सिमटने का भी दावा किया था.

"B-Team नहीं, बीजेपी के तोते": जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि, "इनेलो बीजेपी की B-Team नहीं, बल्कि बीजेपी के तोते हैं. बीजेपी जैसा बुलाती है, चौटाला परिवार वैसा ही बोलता है. अभय चौटाला ही नहीं, बल्कि पूरा चौटाला परिवार बीजेपी के साथ राजनीतिक तालमेल में काम कर रहा है."

"अगली बार दो सीटें भी नहीं बचेंगी": विधायक ने इनेलो के चुनावी प्रदर्शन पर भी दावा किया. उन्होंने कहा कि, "बीजेपी से सेटिंग के कारण इनेलो दो सीटों पर पहुंची है. अगली बार ये दो सीटें भी नहीं बचेंगी. इनेलो लगातार कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना बना रही है."

नूंह रैली पर बोले जस्सी पेटवाड़ (ETV Bharat)

नूंह रैली पर भी सवाल: पेटवाड़ ने इनेलो की नूंह रैली को लेकर भी निशाना साधा. वहीं, 27 सितंबर को नूंह में इनेलो ने जननायक सम्मान दिवस रैली आयोजित की थी, जिसमें पार्टी ने बड़ी भीड़ जुटने का दावा किया.

कैप्टन अभिमन्यु पर भी हमला: इनेलो के बाद पेटवाड़ ने पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु के विकास संबंधी दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "ऊपर भी बीजेपी की सरकार है और नीचे भी बीजेपी की सरकार है, फिर विकास कौन रोक रहा है?"

"सिर्फ बिल्डिंग बनाना विकास नहीं": विधायक ने विकास के मुद्दे पर कहा कि, "अस्पताल बने तो उसमें मरीजों का इलाज होना चाहिए और डॉक्टर होने चाहिए. स्कूल बनाओ तो सिर्फ बिल्डिंग से विकास नहीं होता, स्कूल में बच्चे और मास्टर होने चाहिए."

बता दें कि अभय चोटाला ने नूंह में रैली के दौरान हुड्डा को बीजेपी की बी-टीम बताया था.

ये भी पढ़ें: नूंह में इनेलो का शक्ति प्रदर्शन, देवीलाल जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, अभय चौटाला ने हुड्डा को बताया BJP की B-Team

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