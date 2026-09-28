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नूंह रैली पर जस्सी पेटवाड़ का बड़ा हमला, बोले- "BJP के तोते हैं चौटाला परिवार, बीजेपी जैसा बुलाती है, वैसे ही बोलते हैं"

नूंह रैली पर जस्सी पेटवाड़ का बड़ा हमला ( ETV Bharat )

हांसी: नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने इनेलो की नूंह रैली को लेकर अभय चौटाला और पूरे चौटाला परिवार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. बास में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने इनेलो के बीजेपी के साथ राजनीतिक तालमेल को लेकर सवाल उठाए. सम्मेलन में पेटवाड़ ने इनेलो के दो सीटों तक सिमटने का भी दावा किया था.