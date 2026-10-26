ETV Bharat / state

जस्सी पेटवाड़ का कैप्टन अभिमन्यु पर वार, बोले- "मैं बच्चा हूं तो नारनौंद के लिए बच्चा ही सही, कैप्टन बड़ा दिल दिखाएं"

जस्सी पेटवाड़ का कैप्टन अभिमन्यु पर वार ( ETV Bharat )

हांसी: नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने हांसी पहुंचकर पूर्व वित्त मंत्री एवं भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु की टिप्पणी पर पलटवार किया. उन्होंने कैप्टन को नसीहत देते हुए कहा कि, "राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर हलके के विकास कार्यों को पूरा करवाने पर ध्यान देना चाहिए." विधायक ने राहुल गांधी को बार-बार लॉन्च किए जाने संबंधी भाजपा के आरोपों का भी जवाब दिया. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की मंडियों में धान खरीद और उठान में देरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

कैप्टन अभिमन्यु को दिखाई विकास कार्यों की तस्वीर: जस्सी पेटवाड़ ने आगे कहा कि, "अब अधूरी परियोजनाओं को पूरा करवाने का समय है. कैप्टन अभिमन्यु ने कम से कम यह स्वीकार किया है कि वह उन पर कटाक्ष करते रहे हैं. अब उन्हें इन बातों से आगे बढ़कर नारनौंद हलके की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार है. ऐसे में कैप्टन को अपने प्रभाव का इस्तेमाल क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करवाने के लिए करना चाहिए."