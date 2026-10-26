जस्सी पेटवाड़ का कैप्टन अभिमन्यु पर वार, बोले- "मैं बच्चा हूं तो नारनौंद के लिए बच्चा ही सही, कैप्टन बड़ा दिल दिखाएं"
हांसी में जस्सी पेटवाड़ ने कैप्टन अभिमन्यु से नारनौंद की अधूरी परियोजनाएं पूरी कराने और धान खरीद तेज करने की मांग की.
Published : October 26, 2026 at 12:51 PM IST
हांसी: नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने हांसी पहुंचकर पूर्व वित्त मंत्री एवं भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु की टिप्पणी पर पलटवार किया. उन्होंने कैप्टन को नसीहत देते हुए कहा कि, "राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर हलके के विकास कार्यों को पूरा करवाने पर ध्यान देना चाहिए." विधायक ने राहुल गांधी को बार-बार लॉन्च किए जाने संबंधी भाजपा के आरोपों का भी जवाब दिया. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की मंडियों में धान खरीद और उठान में देरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा.
कैप्टन अभिमन्यु को दिखाई विकास कार्यों की तस्वीर: जस्सी पेटवाड़ ने आगे कहा कि, "अब अधूरी परियोजनाओं को पूरा करवाने का समय है. कैप्टन अभिमन्यु ने कम से कम यह स्वीकार किया है कि वह उन पर कटाक्ष करते रहे हैं. अब उन्हें इन बातों से आगे बढ़कर नारनौंद हलके की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार है. ऐसे में कैप्टन को अपने प्रभाव का इस्तेमाल क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करवाने के लिए करना चाहिए."
"मैं बच्चा हूं तो बड़ा दिल दिखाएं कैप्टन": कांग्रेस विधायक ने राजनीतिक कटाक्ष के साथ विकास में सहयोग की अपील करते हुए कहा, "मैं बच्चा हूं तो नारनौंद विधानसभा के लोगों के लिए बच्चा ही सही, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु को बड़ा दिल दिखाना चाहिए. राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. विकास कार्यों को रुकवाने के बजाय अधूरी परियोजनाओं को पूरा करवाने में सहयोग किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके."
आईटीआई, कॉलेज और अस्पताल के काम अधूरे होने का आरोप: पेटवाड़ ने कई परियोजनाओं का जिक्र कर सरकार और भाजपा नेता से जवाबदेही की मांग की. उन्होंने कहा कि, "सिसाय में आईटीआई, डाटा में कॉलेज और नालून में अस्पताल से जुड़े काम अधूरे पड़े हैं. बकलाना की आईटीआई में भी पर्याप्त स्टाफ नहीं होने की समस्या है. इसके अलावा खांडा खेड़ी में मुर्रा नस्ल के पशुओं के लिए प्रस्तावित रिसर्च सेंटर का काम भी पूरा नहीं हुआ है."
राहुल गांधी को बार-बार लॉन्च करने के आरोप पर पलटवार: जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि, "राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में उन्हें बार-बार लॉन्च करने की बात निराधार है. भाजपा लंबे समय से राहुल गांधी की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है. राहुल गांधी चीन सीमा और कोविड जैसे मुद्दों पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं. राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के बजाय भाजपा उनकी छवि पर हमला करती है. पार्टी जनता के अधिकारों से जुड़े सवाल उठा रही है."
"धान खरीद और उठान में देरी से किसान परेशान": कांग्रेस विधायक ने मंडियों की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की. जस्सी पेटवाड़ ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की मंडियों में पीआर धान की खरीद और उठान में देरी हो रही है. उन्होंने कहा कि, "मैंने स्वयं मंडियों का दौरा किया है. किसान अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं. धान का उठान धीमा होने से मंडियों में फसल जमा हो रही है और किसानों की परेशानी बढ़ रही है."
"किसानों को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित करे सरकार": पेटवाड़ ने दावा किया कि कई मंडियों में धान का उठान 30 प्रतिशत तक भी नहीं हुआ है.उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों में किसानों के हितों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल रही और खरीद प्रक्रिया प्रभावित होने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिलने में दिक्कत हो रही है. कांग्रेस विधायक ने सरकार से धान की खरीद और उठान में तेजी लाने तथा किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की.
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