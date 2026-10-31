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हांसी में जस्सी पेटवाड़ का भाजपा पर वार, बोले- "मतदान के बाद 12.65 लाख वोट कैसे बढ़ गए?अगर यह वोट चोरी नहीं तो क्या है?"

जस्सी पेटवाड़ का भाजपा पर वार ( ETV Bharat )

हांसी: नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भाजपा सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए वोट चोरी, बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों और प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता कांग्रेस पर पाकिस्तान से फंडिंग जैसे आरोप लगाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं, 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर हांसी में पूर्व विधायक पदम दहिया ने भी कहा कि रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और कांग्रेस कथित वोट चोरी के मुद्दे को मजबूती से उठाएगी.

मतदान के बाद 12.65 लाख वोट बढ़ने पर उठाए सवाल: हांसी में मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक जस्सी पेटवाड़ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि, "5 अक्टूबर की रात 11 बजे तक मतदान प्रतिशत 61.33 प्रतिशत बताया गया था. इसके बाद 6 अक्टूबर को 65.65 प्रतिशत और 7 अक्टूबर को 67.19 प्रतिशत मतदान दिखाया गया. आखिर मतदान खत्म होने के बाद 12 लाख 65 हजार वोट कैसे बढ़ गए? अगर यह वोट चोरी नहीं है तो क्या है? कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से इन आंकड़ों पर जवाब मांग रही है, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है."