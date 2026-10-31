हांसी में जस्सी पेटवाड़ का भाजपा पर वार, बोले- "मतदान के बाद 12.65 लाख वोट कैसे बढ़ गए?अगर यह वोट चोरी नहीं तो क्या है?"
Jassi Petwar Attack BJP: हांसी में जस्सी पेटवाड़ ने भाजपा पर वोट चोरी, बेरोजगारी और भर्ती अनियमितताओं के आरोप लगाए.
Published : October 31, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 10:36 AM IST
हांसी: नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भाजपा सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए वोट चोरी, बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों और प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता कांग्रेस पर पाकिस्तान से फंडिंग जैसे आरोप लगाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं, 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर हांसी में पूर्व विधायक पदम दहिया ने भी कहा कि रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और कांग्रेस कथित वोट चोरी के मुद्दे को मजबूती से उठाएगी.
मतदान के बाद 12.65 लाख वोट बढ़ने पर उठाए सवाल: हांसी में मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक जस्सी पेटवाड़ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि, "5 अक्टूबर की रात 11 बजे तक मतदान प्रतिशत 61.33 प्रतिशत बताया गया था. इसके बाद 6 अक्टूबर को 65.65 प्रतिशत और 7 अक्टूबर को 67.19 प्रतिशत मतदान दिखाया गया. आखिर मतदान खत्म होने के बाद 12 लाख 65 हजार वोट कैसे बढ़ गए? अगर यह वोट चोरी नहीं है तो क्या है? कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से इन आंकड़ों पर जवाब मांग रही है, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है."
14 हजार वोटों से सरकार बनाने से चूकी कांग्रेस: जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि, "कांग्रेस महज 14 हजार वोटों के अंतर से सरकार बनाने से रह गई. उचाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी 32 वोटों से हारे, जबकि वहां 250 से अधिक बैलेट पेपर की गिनती नहीं किए जाने का मुद्दा भी सामने आया था. चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिलना चाहिए, ताकि जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे."
राशन कार्ड और महिलाओं को 2100 रुपये देने के वादे पर निशाना: विधायक ने चुनाव से पहले राशन कार्ड और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "चुनाव से पहले 51 लाख राशन कार्ड बनाए गए और चुनाव के बाद स्थिति बदल गई. भाजपा ने महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें यह राशि नहीं मिली. झूठे वादे करके वोट लेना भी जनता के साथ धोखा है."
भर्ती प्रक्रिया और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा: पेटवाड़ ने प्रदेश में बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि, "भाजपा सरकार में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से बैकडोर भर्तियां की जा रही हैं. कांग्रेस सरकार के दौरान एचपीएससी और एचएसएससी के माध्यम से डेढ़ लाख से अधिक भर्तियां की गई थीं, जबकि भाजपा सरकार के 12 वर्षों में केवल 24 हजार नौकरियां दी गई हैं. आज पढ़े-लिखे युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. भाजपा सरकार में हुई भर्तियां अदालतों में चुनौती दी जा रही हैं."
पीएचडी और ग्रेजुएट युवाओं को चपरासी के पद पर आवेदन क्यों?: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि, "उस समय करीब 25 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी और आठवीं-दसवीं पास युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलता था. आज पीएचडी और ग्रेजुएट युवाओं को चपरासी के पद के लिए आवेदन करने की स्थिति में क्यों पहुंचा दिया गया है? रोजगार सभी को मिलना चाहिए और पद के अनुसार योग्यता तय होनी चाहिए."
खांडाखेड़ी सड़क के लिए 11.54 करोड़ मंजूर: प्रदेश की सड़कों की खराब हालत पर जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि, "नारनौंद, हांसी सहित पूरे हरियाणा में सड़कें बदहाल हैं. सड़कें बनने के कुछ महीनों बाद ही टूटने लगती हैं. खांडाखेड़ी सड़क मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया था और इसके लिए 11 करोड़ 54 लाख रुपये मंजूर हो चुके हैं. जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा."
पदम दहिया बोले- "दिल्ली रैली में उमड़ेगी भारी भीड़": वहीं, दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर पूर्व विधायक पदम दहिया ने कहा कि, "पार्टी कथित वोट चोरी के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करने जा रही है. रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे. कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों के जवाब मांगती रहेगी."
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