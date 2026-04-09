जसपुर के तीन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने का मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या हुआ
कोर्ट ने तीन गांवों को राजस्व ग्राम मामले की अगली सुनवाई रिपोर्ट आने के तीन सप्ताह बाद तय की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 9, 2026 at 6:35 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील के तीन ग्राम शिपका, मिलख शिपका और मनोरारथपुर थर्ड को राजस्व ग्राम बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई.
सुनवाई में खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है अगली सुनवाई की तिथि तक राज्य सरकार कोर्ट को यह बताएं कि जो नियुक्त सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी और वन विभाग के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट है उस पर साशन ने क्या निर्णय लिया है? अगर उनको इनकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है शासन स्तर पर उसपर क्या निर्णय लिया गया? कोर्ट ने यह भी अगर रिपोर्ट अभी तक नोडल अधिकारी ने क्यों नहीं भेजी? राज्य सरकार उसका कारण बताएं.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि नोडल अधिकारियों ने जो रिपोर्ट उनको दी है वह सरकार को नहीं भेजी गई. जिस पर कोर्ट ने कहा सरकार को यह रिपोर्ट भेजी गई या नहीं? उसके बारे में कोर्ट को अवगत कराएं. अगर भेजी गई है तो उसपर सरकार ने क्या निर्णय लिया? उसे सरकार कोर्ट को बताएं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई रिपोर्ट आने के तीन सप्ताह बाद तय की है.
मामले के अनुसार मनोरथपुर थर्ड निवासी मुख्यतियार सिंह व पंजाब सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शिपका, मिलख शिपका व मनोरथ पुर थर्ड गांव की जमीन 1958 में तुमड़िया डैम बनने से साढ़े तीन सौ हैक्टेयर भूमि चली गयी थी. जिसके बाद इन गांवों को रिजर्व फारेस्ट की भूमि दे दी गयी. रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि देने से अब ये गांव राजस्व ग्राम नहीं रहे. जिसके चलते यहां के ग्रामीणों सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल रहा है. पूर्व में केंद्र सरकार ने इन गांवों को राजस्व ग्राम बनाने की अनुमति दी गई थी. बावजूद इसके आज तक इन्हें राजस्व ग्राम घोषित नही किया गया. सरकार ने यह परमिशन 2017 में वापस ले ली. याचिकर्ताओं ने कहा इन तीनों गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाये.
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