फिर चर्चाओं में जसपुर विधायक आदेश चौहान, अब समर्थकों संग चौकी में दिया धरना, जानिये वजह
महिला को देर तक चौकी में बैठाने पर भड़के जसपुर विधायक आदेश चौहान. उन्होंने समर्थकों संग सूत मिल चौकी में धरना दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 19, 2026 at 7:30 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के जसपुर में एक बार फिर विधायक आदेश चौहान चर्चाओं में हैं. चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाई गई महिला को देर रात तक चौकी में बैठाए रखने की सूचना मिलने पर विधायक अपने समर्थकों के साथ सूतमिल चौकी पहुंच गए. जिसके बाद वे धरने पर बैठ गए. काफी देर तक चले हंगामे और बातचीत के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया.
मामला चार माह पहले हुई चोरी की एक घटना से जुड़ा बताया जा रहा है. जिसमें फहीम अहमद नामक व्यक्ति को नामजद आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने उसी मामले में पूछताछ के लिए आरोपी को चौकी बुलाया था. उसके बयानों की पुष्टि के लिए उसकी पत्नी को भी बुलाया गया. बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटे के साथ सूतमिल चौकी पहुंची थी, लेकिन उसे काफी देर तक चौकी में बैठाया गया. जिसकी सूचना विधायक आदेश चौहान तक पहुंची. इसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ देर रात चौकी पहुंचे. उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई. जिसके बाद वे वहीं धरने पर बैठ गए. मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा.
विधायक आदेश चौहान ने आरोप लगाया महिला को बिना महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के देर रात तक चौकी में बैठाना गलत है. उन्होंने कहा कि उन्हें महुआडाबरा क्षेत्र से फोन आया था कि जनवरी में हुई चोरी के मामले में एक पेंटर पर आरोप लगाया गया था. उसी मामले को लेकर पुलिस फिर से लोगों को चौकी बुला रही है. विधायक के अनुसार शाम करीब 6 बजकर 14 मिनट पर एक पुलिसकर्मी ने संबंधित परिवार को चौकी आने के लिए कहा था. बाद में रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि महिला को अभी तक छोड़ा नहीं गया है.
आदेश चौहान ने बताया जब उन्होंने कोतवाल से फोन पर जानकारी ली तो पहले कहा गया कि महिला को नहीं बुलाया गया. इसके बाद विधायक स्वयं चौकी पहुंचे. उन्होंने कॉल डिटेल निकलवाई. विधायक का कहना है कि बाद में संबंधित पुलिसकर्मी ने स्वीकार किया कि कोतवाल के निर्देश पर ही महिला को चौकी बुलाया गया था. विधायक ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि यदि किसी महिला को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वहां महिला पुलिसकर्मी या महिला दरोगा की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए.
वहीं जसपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश पांडे ने बताया महिला को केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि विधायक और पुलिस अधिकारियों के बीच काफी देर तक चली. बातचीत के बाद मामला शांत हुआ. विधायक अपने समर्थकों के साथ वापस लौट गए.
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