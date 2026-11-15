ETV Bharat / state

जसपुर में खूनी विवाद! प्रेम प्रसंग को लेकर छिड़ी लड़ाई, धारदार हथियार से हमला

जसपुर में खूनी विवाद! ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: जसपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां प्रेम प्रसंग को लेकर दो परिवारों के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि प्रेम प्रसंग के मामले में अपने तहेरे भाई को समझाने पहुंचे 24 वर्षीय युवक पर उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है.

आरोप है कि मामला दोबारा सामने आने पर गौरव की मां ने उसे इसकी जानकारी दी. इसके बाद 24 वर्षीय गौरव अपने तहेरे भाई पवन को समझाने के लिए पहुंचा. बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई. पवन ने कथित तौर पर गौरव के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से गौरव गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया. बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट और धक्का-मुक्की किए जाने का आरोप है. घटना के बाद आरोपी पवन अपनी मां को लेकर मौके से फरार हो गया.