जसपुर में खूनी विवाद! प्रेम प्रसंग को लेकर छिड़ी लड़ाई, धारदार हथियार से हमला
Jaspur Love Affair Dispute: प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में भाई ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को घायल कर दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 6:29 PM IST
रुद्रपुर: जसपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां प्रेम प्रसंग को लेकर दो परिवारों के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि प्रेम प्रसंग के मामले में अपने तहेरे भाई को समझाने पहुंचे 24 वर्षीय युवक पर उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है.
आरोप है कि मामला दोबारा सामने आने पर गौरव की मां ने उसे इसकी जानकारी दी. इसके बाद 24 वर्षीय गौरव अपने तहेरे भाई पवन को समझाने के लिए पहुंचा. बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई. पवन ने कथित तौर पर गौरव के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से गौरव गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया. बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट और धक्का-मुक्की किए जाने का आरोप है. घटना के बाद आरोपी पवन अपनी मां को लेकर मौके से फरार हो गया.
परिजन घायल गौरव को तत्काल जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. सिर पर गंभीर चोट होने के चलते उसे बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर के प्रभारी धीरेंद्र मोहन गहलौत ने बताया वीरपुरी निवासी 24 वर्षीय गौरव को पारिवारिक विवाद में सिर पर धारदार अथवा कुंद हथियार से चोट लगने के बाद अस्पताल लाया गया. ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने तत्काल उपचार किया. मेडिकल रिपोर्ट तैयार की.
सिर की चोट की गंभीरता को देखते हुए मरीज को हायर सेंटर रेफर किया गया. मरीज के अस्पताल पहुंचते ही पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. घायल के परिजन धर्मेंद्र सिंह कश्यप ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल घटना के बाद गांव में तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है.
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