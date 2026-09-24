माता राणी भटियाणी के दरबार में उमड़ी श्रद्धा, कोई पैदल तो कोई दंडवत करते पहुंचा जसोलधाम
भादवा तेरस पर माजीसा के दर्शन के लिए उमड़े देश भर से लाखों श्रद्धालु. वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विशेष पूजा अर्चना की गई.
Published : September 24, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : September 24, 2026 at 10:25 AM IST
बालोतरा: जिले के प्रसिद्ध जसोलधाम में भादवा माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी तेरस के अवसर पर गुरुवार को आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिल रहा है. सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही माजीसा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गईं. बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर सहित पूरे राजस्थान के साथ ही देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जसोलधाम पहुंच रहे हैं. माजीसा के जयकारों से जसोलधाम पूरी तरह भक्तिमय रंग में रंगा नजर आ रहा है.
माता राणी भटियाणी के प्रति आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए, तो कई दंडवत प्रणाम करते हुए जसोलधाम पहुंचे. ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते भक्तों के जत्थे मंदिर पहुंच रहे हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते मंदिर के बाहर और आसपास लंबी कतारें नजर आ रही हैं.
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गुरुवार सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही मंदिर में माजीसा के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है. मंदिर परिसर स्थित माता राणी भटियाणी, बायोसा, सवाईसिंह, लाल बन्ना, खेतलाजी एवं काला गौरा भैरू जी के मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विशेष पूजा अर्चना की गई. मंदिर में स्थित हवन कुंड में मां जसोल के असंख्य भक्तों की संपूर्ण मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प के साथ विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया.
मंदिर परिसर में भव्य सजावट: त्रयोदशी के पर्व पर पूरा मंदिर परिसर आकर्षक फूलों की सजावट से भव्य रूप में सजाया गया है, जिससे जसोलधाम भक्ति के रंग में रंग उठा. भादवा माह की शुक्ल पक्ष तेरस पर जसोलधाम में लगने वाला माता राणी भटियाणी का ऐतिहासिक मेला लंबे समय से आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. तीन शताब्दी से चली आ रही इस धार्मिक परंपरा में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं. जसोलधाम आज राजस्थान ही नहीं बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है.
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