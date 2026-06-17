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ट्रेडिंग के चक्कर में 95% युवाओं को हो रहा नुकसान, प्लानिंग के साथ करें सुरक्षित निवेश: छाबड़ा

कोरबा: फाइनेंस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी को लेकर शहर के टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब तिलक भवन में फाइनेंशियल कोच जसमीत सिंह छाबड़ा ने पत्रकारों को संबोधित किया. उन्होंने वित्तीय सुरक्षा, निवेश जागरूकता और पैरामिलिट्री जवानों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की. साथ ही बताया कि कैसे युवा फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं.

निवेश और जोखिम पर बात करते हुए जसमीत ने कहा कि लोगों को अपनी उम्र, आय और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज के युवा तेजी से मुनाफा कमाने के लिए ट्रेडिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 100 में से 95 लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है.

धन कमाने के साथ ही उसकी सुरक्षा और सही प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है.- जसमीत सिंह छाबड़ा, फाइनेंशियल कोच

जसमीत ने दिए ये वित्तीय सुझाव

सबसे पहले जीवन बीमा कराएं.

हेल्थ इंश्योरेंस लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करें.

आपातकालीन जरूरतों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) रखें.

नियमित बचत की आदत विकसित करें.

लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी में निवेश करें.

जोखिम को समझकर ही निवेश करें.

अच्छे अंतरराष्ट्रीय फंड्स में सोच-समझकर निवेश किया जा सकता है.

सरदार पटेल एकता पुरस्कार 2026 से सम्मानित

जसमीत सिंह छाबड़ा को टॉपनॉच फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2026 के सरदार पटेल एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें दिल्ली में प्रदान किया गया. उन्होंने बताया कि वे पिछले 22 वर्षों से बीएफएसआई (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस) क्षेत्र से जुड़े हैं और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं.

वित्तीय जागरूकता के लिए कर रहे हैं काम

जसमीत लंबे समय से निवेश, बचत, धन प्रबंधन और वित्तीय शिक्षा से जुड़ी उपयोगी जानकारी लोगों के साथ साझा कर रहे हैं. उनके अनुसार, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म "छाबड़ा फाइनेंस" राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है. उन्होंने बताया कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से दो बार सम्मानित किया जा चुका है और हाल ही में उन्हें "मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल कोच" का अवॉर्ड भी मिला है.

पैरामिलिट्री जवानों के परिवारों को आर्थिक सहायता

जसमीत ने कहा कि उनकी संस्था एक गैर-सरकारी संगठन की तरह काम करती है, जिसका सरकारी विभागों के साथ समन्वय है. संस्था विशेष रूप से पैरामिलिट्री बलों और भारतीय सेना के जवानों के लिए कार्य करती है. उन्होंने बताया कि हाल ही में बस्तर क्षेत्र में नक्सली हमलों में शहीद हुए चार जवानों के परिवारों को संस्था के माध्यम से 25 से 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है.