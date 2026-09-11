SPECIAL: झारखंड का पहला डिजिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना जसीडीह, 100% डिजिटल मानकों पर हो रहा काम
जसीडीह झारखंड का पहला डिजिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 11, 2026 at 7:18 PM IST
देवघर: जिले का जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के कारण झारखंड में एक अलग पहचान बना रहा है. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, जसीडीह सीएचसी राज्य का पहला ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत निर्धारित सभी डिजिटल मानकों पर 100 प्रतिशत काम कर रहा है.
राज्य के कई अस्पतालों में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खासियत यह है कि यहां C-DAC HMIS सॉफ्टवेयर के सभी मॉड्यूल और निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरी तरह लागू किया गया है. अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि राज्य के दूसरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद सभी मॉड्यूल का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है.
सभी डिजिटल मॉड्यूल का किया जा रहा इस्तेमाल
जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. विश्वनाथ चौधरी ने बताया कि झारखंड के अस्पतालों में डिजिटलाइजेशन के लिए C-DAC HMIS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि, जसीडीह सीएचसी में इस सॉफ्टवेयर के सभी मॉड्यूल और निर्धारित मानकों को लागू किया गया है.
उन्होंने बताया कि अस्पताल में लैब, फार्मेसी, ओपीडी, डॉक्टर की डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन समेत मरीज से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है, इससे मरीज के अस्पताल में रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज और अस्पताल से बाहर जाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है.
कर्मचारियों को दी गई विशेष ट्रेनिंग
अस्पताल को पूरी तरह डिजिटल बनाने में स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, सभी स्वास्थ्यकर्मियों को डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया. तकनीकी स्तर पर जहां भी परेशानी सामने आई, वहां राज्य स्तर के विशेषज्ञों से जानकारी और सहयोग लेकर समस्या का समाधान किया गया.
डॉ. विश्वनाथ चौधरी के अनुसार, डिजिटल सिस्टम को सिर्फ लागू करना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि उसके सभी मॉड्यूल और प्रक्रियाओं को सही तरीके से संचालित करना भी जरूरी था. इसी दिशा में कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित किया गया.
स्कैन एंड शेयर में भी 100 प्रतिशत रिकॉर्ड
देवघर जिले में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के आंकड़ों की तुलना करें तो जसीडीह सीएचसी की स्थिति और बेहतर नजर आती है. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, देवघर सदर अस्पताल में स्कैन एंड शेयर की हिस्सेदारी करीब 83 प्रतिशत, जबकि मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में यह करीब 35 % है. इसके मुकाबले जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्कैन एंड शेयर 100 प्रतिशत दर्ज किया जा रहा है.
मरीजों और डॉक्टरों को मिल रहा सीधा फायदा
अस्पताल के पूर्ण डिजिटलाइजेशन का फायदा मरीजों के साथ-साथ डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को भी मिल रहा है. मरीज आदित्य कुमार ने बताया कि जसीडीह सीएचसी में मरीजों की संख्या काफी अधिक रहती है. डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रक्रियाओं में सुविधा मिली है, जिससे मरीजों को पहले की तुलना में लंबी कतारों में कम समय बिताना पड़ रहा है.
वहीं, डॉक्टर सिंकी सिन्हा ने बताया कि डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों को अपनी पुरानी पर्ची साथ लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती. आभा (ABHA) के माध्यम से मरीज की पुरानी स्वास्थ्य जानकारी और मेडिकल हिस्ट्री देखी जा सकती है.
आभा से जुड़े CRN नंबर के माध्यम से मरीज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और पूर्व रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई जा सकती है. इससे डॉक्टरों को मरीज की पिछली हिस्ट्री समझने और इलाज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी सुविधा मिलती है.
डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था में जसीडीह सीएचसी बना मिसाल
जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों ने C-DAC HMIS सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया. इसके बाद अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल सिस्टम से जोड़ा गया.
अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इसी निरंतर प्रयास का नतीजा है कि जसीडीह सीएचसी वर्तमान में C-DAC HMIS के सभी निर्धारित डिजिटल मानकों पर 100 प्रतिशत काम कर रहा है. ऐसे में जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राज्य के दूसरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था का एक उदाहरण बनकर सामने आया है.
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