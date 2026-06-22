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शादी का झांसा देकर शारिरिक संबंध, बेटी हुई तो मुकरा जवान, महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद विवाह के लिए दी सहमति

शादी का झांसा देकर शोषण मामले में महिला आयोग सख्त, जवान की शादी कराने की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी

Jashpur Women Commission hearing
महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद विवाह के लिए दी सहमति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
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जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई के दौरान शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का एक संवेदनशील मामला सामने आया. इस केस को महिला आयोग ने भी गंभीरता से लेते हुए निपटाया है. दरअसल, आयोग के हस्तक्षेप के बाद जवान ने विवाह के लिए दी सहमति दी. वहीं आयोग ने जिला प्रशासन को दोनों पक्षों के विवाह की आवश्यक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी है.

शादी का झांसा देकर शोषण मामले में महिला आयोग सख्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रेम संबंध के बाद शादी से किया इनकार

दरअसल पीड़ित महिला अपनी पांच साल की बेटी के साथ आयोग के समक्ष पहुंची थी. महिला ने बताया कि उसकी मुलाकात रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र निवासी बिहार रेजीमेंट के एक जवान से कुनकुरी में हुई थी. महिला के अनुसार, दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और जवान ने शादी का वादा किया. इसी भरोसे पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, जिससे वह गर्भवती हो गई. महिला का आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद जवान ने उससे संबंध खत्म कर लिए.

आर्थिक संकट से जूझ रही है पीड़िता

महिला ने आयोग को बताया कि उसकी बेटी अब लगभग पांच वर्ष की है और उसके पास खुद के और बेटी के भरण-पोषण के लिए कोई स्थायी आय का साधन नहीं है. आर्थिक तंगी के कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Jashpur Women Commission hearing
जवान की शादी कराने की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आयोग ने जवान के सामने रखे दो विकल्प

मामले की सुनवाई के दौरान महिला आयोग ने जवान के सामने दो विकल्प रखे या तो वो पीड़िता से विवाह करे या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करे. इस पर जवान ने पीड़िता से विवाह करने की सहमति दे दी है.

जिला प्रशासन को सौंपी गई जिम्मेदारी

मामले के निराकरण के लिए आयोग ने अपर कलेक्टर प्रदीप साहू और महिला एवं बाल विकास विभाग को विवाह से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आयोग ने जवान को महिला के भरण-पोषण के लिए प्रति माह 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश भी दिया है.

दूसरे मामले में सीआरपीएफ जवान को 20 हजार रुपये देने का आदेश

महिला आयोग की जनसुनवाई में एक अन्य मामले में बीजापुर में पदस्थ एक सीआरपीएफ जवान को पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए राहत देने का निर्देश दिया. पत्नी ने आयोग को बताया कि वह वर्ष 2024 से अपने पति से अलग रह रही है. इस दौरान पति न तो उससे और न ही अपने दोनों बच्चों से मिलने आया. महिला का कहना है कि पति केवल 7 हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दे रहा था, जो परिवार के खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है.

पत्नी और बच्चों के साथ संपर्क बनाए रखने के निर्देश

मामले की सुनवाई के बाद महिला आयोग ने सीआरपीएफ जवान को पत्नी और बच्चों के लिए प्रति माह 20 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही आयोग ने जवान को परिवार के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए कहा है. मामले की निगरानी के लिए संबंधित प्रोटेक्शन अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

आयोग महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.- किरणमयी नायक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य महिला

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