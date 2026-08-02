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महिला की हत्या की, 3 दिन तक घर में रखा शव, फिर रेत में दफनाया, प्रेम संबंध और जमीन विवाद बनी वजह

मृतका के बेटे पर हुआ शक, पूछताछ में खुला राज, पुलिस ने 48 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Jashpur Woman murder mystery
महिला की हत्या कर शव रेत में दफनाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 8:45 PM IST

4 Min Read
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जशपुर: दोकड़ा चौकी क्षेत्र के ग्राम बंदरचुआ रौतियाबस्ती में हुई एक महिला की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सुलझा ली है. प्रेम संबंध और लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवाद के चलते 58 वर्षीय हरावती बाई की गला दबाकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन के पास रेत में दफनाकर सबूत मिटाने का प्रयास किया गया. पुलिस ने दो महिलाओं और मृतका के पुत्र सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

शव को घर के भीतर छिपाकर भी रखा

पुलिस ने बताया कि 24 जुलाई 2026, शुक्रवार की रात ग्राम बंदरचुआ रौतियाबस्ती निवासी हरावती बाई की गला दबाकर हत्या कर दी गई. आरोपियों ने वारदात के बाद शव को घर के भीतर ही छिपाकर रखा. कुछ दिनों बाद शव से तेज दुर्गंध आने लगी तो राज खुलने के डर से शव को घर से निकालकर पास में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन के पास रेत में दफना दिया गया.

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची

30 जुलाई 2026 को हरावती बाई के मकान से तेज दुर्गंध आने और मकान के बाहर ताला लगे होने की सूचना दोकड़ा चौकी पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कराया गया. जांच के दौरान मकान के पास निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन के पास रेत में दफन महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान हरावती बाई (58 वर्ष) निवासी ग्राम बंदरचुआ रौतियाबस्ती के रूप में हुई.

इस मामले में चौकी दोकड़ा में अपराध क्रमांक 145/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) एवं 238 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई.

मृतका के बेटे पर हुआ शक, पूछताछ में खुला पूरा राज

जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के बेटे भूषण राम की गतिविधियों को संदिग्ध पाया. वह अपनी मां के अंतिम संस्कार और पंचनामा कार्रवाई के दौरान भी अनुपस्थित रहा और लगातार घर से दूर रह रहा था. तकनीकी और दूसरे सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया.

पूछताछ में भूषण राम ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाली श्यामपति बाई के साथ पिछले लगभग पांच वर्षों से प्रेम संबंध थे. उसकी मां हरावती बाई और श्यामपति बाई के परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद भी चल रहा था.

दो महिलाओं ने की हत्या, बेटे ने शव ठिकाने लगाने में दिया साथ

पुलिस जांच में सामने आया कि 24 जुलाई की रात श्यामपति बाई और उसकी मां बुधमति बाई ने हरावती बाई की गला दबाकर हत्या कर दी. अगले दिन जब भूषण राम को घटना की जानकारी मिली तो दोनों महिलाओं ने उसे किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताने के लिए कहा.

कुछ दिनों बाद शव से दुर्गंध आने लगी और राज खुलने का डर सताने लगा. इसके बाद भूषण राम, श्यामपति बाई और बुधमति बाई ने मिलकर रात के समय शव को घर से निकालकर निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन के पास गड्ढा खोदा और शव को रेत में दफनाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया.

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव दफनाने में इस्तेमाल फावड़ा और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद कर जब्त की. घटनास्थल निरीक्षण, एफएसएल जांच, गवाहों के बयान, मेमोरेंडम और अन्य सबूतों के आधार पर तीनों के शामिल होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया.

आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

गिरफ्तार आरोपियों में श्यामपति बाई (42 वर्ष), बुधमति बाई (65 वर्ष) और भूषण राम (29 वर्ष), सभी निवासी ग्राम बंदरचुआ, चौकी दोकड़ा, जिला जशपुर शामिल हैं. तीनों को 1 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. मामले की जांच जारी है.

जशपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि दोकड़ा चौकी क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.

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