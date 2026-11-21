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छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं की ऊंची छलांग, अंतरराष्ट्रीय रॉक क्लाइम्बिंग गाइड ट्रेनिंग के लिए चयन

छत्तीसगढ़ के युवाओं की ऊंची उड़ान ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के युवा एडवेंचर के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं. इस कड़ी में जशपुर जिले के पांच आदिवासी युवाओं का अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था प्रोफेशनल क्लाइंबिंग गाइड्स इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग के लिए चयन हुआ है. ये युवा अंतरराष्ट्रीय रॉक क्लाइंबिंग गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग हासिल करेंगे.

जशपुर के पांच युवाओं लेंगे रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग चुने गए युवाओं को दिसंबर में बेंगलुरु में प्रोफेशनल क्लाइम्बिंग गाइड्स इंस्टीट्यूट (PCGI) द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा. यह प्रशिक्षण भारत में रॉक क्लाइम्बिंग से जुड़े प्रमुख आयोजनों में शामिल संस्था 'ROMP' (Range of Motion Project) के सहयोग से आयोजित किया जाएगा. चुने गए पांच युवाओं में तेजल भगत, रुसनाथ भगत, सचिन कुजूर, प्रतीक नायक और रवि सिंह शामिल हैं.