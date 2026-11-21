छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं की ऊंची छलांग, अंतरराष्ट्रीय रॉक क्लाइम्बिंग गाइड ट्रेनिंग के लिए चयन
छत्तीसगढ़ में जशपुर के युवाओं का चयन अमेरिका की एक संस्था में हुआ है. प्रदेश में इससे प्रोफेशनल क्लाइंबिंग को बढ़ावा मिलेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 8:26 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के युवा एडवेंचर के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं. इस कड़ी में जशपुर जिले के पांच आदिवासी युवाओं का अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था प्रोफेशनल क्लाइंबिंग गाइड्स इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग के लिए चयन हुआ है. ये युवा अंतरराष्ट्रीय रॉक क्लाइंबिंग गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग हासिल करेंगे.
जशपुर के पांच युवाओं लेंगे रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग
चुने गए युवाओं को दिसंबर में बेंगलुरु में प्रोफेशनल क्लाइम्बिंग गाइड्स इंस्टीट्यूट (PCGI) द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा. यह प्रशिक्षण भारत में रॉक क्लाइम्बिंग से जुड़े प्रमुख आयोजनों में शामिल संस्था 'ROMP' (Range of Motion Project) के सहयोग से आयोजित किया जाएगा. चुने गए पांच युवाओं में तेजल भगत, रुसनाथ भगत, सचिन कुजूर, प्रतीक नायक और रवि सिंह शामिल हैं.
जशपुर बनेगा रॉक क्लाइंबिंग का गढ़
प्रशिक्षण और मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, इनमें से चार युवाओं को PCGI लेवल-1 का प्रमाण पत्र मिलेगा, जबकि एक युवा को एडवांस्ड लेवल-2 का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा. जशपुर मध्य भारत का पहला ऐसा पर्यटन स्थल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित रॉक क्लाइम्बिंग गाइडों की एक समर्पित टीम होगी
युवाओं को मिल रही साहसिक पर्यटन से पहचान
जशपुर में साहसिक पर्यटन के विकास और स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने की पहल वर्ष 2024 की शुरुआत में तत्कालीन कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी. इसका उद्देश्य जिले की प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशेषताओं का उपयोग करते हुए स्थानीय आदिवासी युवाओं की प्रतिभा को पहचानना था. इसके जरिए उन्हें साहसिक खेलों में प्रशिक्षित करना और पर्यटन आधारित आजीविका के अवसर तैयार करना था.
इस पहल को धरातल पर उतारने में छत्तीसगढ़ की माउंटेन गाइडिंग एवं आउटडोर प्रशिक्षण संस्था पहाड़ी बकरा एडवेंचर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. संस्था ने युवाओं को प्रारंभिक स्तर से रॉक क्लाइंबिंग और पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्रदान किया. इसके साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन के दीर्घकालिक विकास की कार्ययोजना तैयार करने में भी योगदान दिया. निरंतर प्रशिक्षण, अभ्यास और मार्गदर्शन के माध्यम से इन युवाओं ने अपनी तकनीकी दक्षता विकसित की और राष्ट्रीय स्तर के साहसिक अभियानों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.
युवाओं ने हिमालय पर की थी चढ़ाई, बनाया था विष्णु देव रूट
जशपुर के इन युवाओं ने साल 2025 में आयोजित ट्राइबल हिमालयन एक्सपीडिशन में अपनी पर्वतारोहण क्षमता को दर्शाया था. इस अभियान के दौरान जशपुर की टीम ने हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित 5,340 मीटर ऊंचे जगत्सुख-1 शिखर पर एक नया चढ़ाई मार्ग तैयार किया था. टीम ने इस नए चढ़ाई मार्ग का नाम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सम्मान में विष्णु देव रूट रखा.
युवाओं की सफलता पर सीएम साय ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन युवाओं के चयन पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय प्रतिभा और पर्यटन की संभावनाओं को आजीविका के टिकाऊ अवसरों से जोड़ने के लिए काम कर रही है. रॉक क्लाइम्बिंग जैसी एडवेंचर टूरिज्म गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित गाइडों का होना और सुरक्षा मानकों का पालन करना बहुत जरूरी है. इन गतिविधियों में तकनीकी विशेषज्ञता, सुरक्षा उपकरणों की जानकारी और जोखिम प्रबंधन (रिस्क मैनेजमेंट) की आवश्यकता होती है.
साल 2026 में तेजल भगत को CLAW से प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) भी मिला. CLAW भारत में प्रमुख पर्वतारोहण आयोजनों से जुड़ा है और अमेरिका स्थित 'ग्लोबल क्लाइम्बिंग इनिशिएटिव' के साथ भी काम करता है. जशपुर अपनी पहाड़ियों, पथरीले इलाकों और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है. यहां एडवेंचर (साहसिक गतिविधियों) और इको-कल्चरल टूरिज्म (पर्यावरण-सांस्कृतिक पर्यटन) की काफी संभावनाएं हैं.
प्रशासन के सहयोग से विकसित हुआ यह आउटडोर एडवेंचर सेक्टर, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित आदिवासी युवाओं के एक निजी उद्यम द्वारा संचालित किया जा रहा है. इससे उन्हें न केवल गाइड करने और प्रशिक्षण देने में, बल्कि पर्यटन प्रबंधन और उद्यमिता में भी शामिल होने का अवसर मिल रहा है. इससे छत्तीसगढ़ और जशपुर में एडवेंचर सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा.