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जशपुर का टमाटर बना 'लाल', तूफान अर्नब का हुआ साइड इफेक्ट, झारखंड, बिहार और ओडिशा में भारी डिमांड

जशपुर: चक्रवात अर्नब की वजह से छत्तीसगढ़ के सब्जी उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान पहुंचा. साइक्लोन अर्नब की वजह से हुई मूसलाधार बारिश से खेतों में खड़ी किसानों की फसल बहुत हद तक बर्बाद हो चुकी है. बावजूद इसके जशपुर के किसानों का सौभाग्य है कि उनकी टमाटर की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा. जबकि पड़ोसी राज्यों ओडिशा, झारखंड टमाटर की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं.

दूसरे राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा और बिहार में टमाटर की जरूरत बढ़ने के कारण जशपुर से बाहर जाने वाली टमाटर की फसल की मांग में तेजी आई है. झारखंड, ओडिशा और बिहार के व्यापारी यहां से टमाटर खरीदकर ले जा रहे हैं. बाहर की मांग बनी रहने से किसानों को भी अपनी उपज का अच्छा भाव मिलने की स्थिति बनी हुई है: संतोष गुप्ता, टमाटर के थोक व्यापारी

पड़ोसी राज्यों में टमाटर की फसल खराब होने से जशपुर के टमाटर की डिमांड दूसरे राज्यों में बढ़ गई है. बिहार में जशपुर के टमाटर की भारी डिमांड है. दूसरे राज्यों में जशपुर के टमाटर की बढ़ती डिमांड का असर आप इसी बात से लगा सकते हैं, कि टमाटर के भाव वर्तमान में 700 से लेकर 800 रुपए प्रति कैरेट तक पहुंच गए हैं. वहीं, खुले बाजार में टमाटर 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है. दुकानदार बताते हैं कि अभी भाव नीचे उतरेगा, ऐसा नहीं लग रहा है.

700 से 800 रुपए प्रति कैरेट बिक रहा टमाटर

बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अर्नब की वजह से कई राज्यों में जमकर मूसलाधार बारिश हुई. इससे पड़ोसी राज्यों में जहां-जहां टमाटर की खेती होती थी, वहां किसानों की फसल बारिश से चौपट हो गई. झारखंड के पिठौरिया में जहां सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन किसान करते हैं, वहां भी बारिश की वजह से इस साल फसल चौपट हो गई है.

जशपुर के टमाटर की बाजार में बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

लोकल टमाटर की मांग (ETV Bharat)

बड़ी संख्या में टमाटर के व्यापारी अब जशपुर पहुंच रहे हैं और यहां से टमाटर लेकर दूसरे राज्यों में महंगे दामों पर बेच रहे हैं. जशपुर के किसान इस बात से खुश हैं कि उनके टमाटर का जहां अच्छा भाव मिल रहा है, वहीं, उनकी फसल हाथों हाथ खेतों से ही बिक जा रही है. इस तरह से किसान को आम के आम गुठलियों के दाम मिल जा रहे हैं.

कीमतों में उछाल जारी (ETV Bharat)

किसानों को मिल रहा फायदा (ETV Bharat)

मूसलाधार बारिश के बाद टमाटर की आवक जरुर कम हो गई है लेकिन ग्राहकों की डिमांड कम नहीं हुई है. बाजार में टमाटर के ग्राहक बने हुए हैं. आवक और मांड के बीच अंतर बढ़ने से बाजार में टमाटर के भाव ऊपर चढ़े हुए हैं: लाल दास, सब्जी व्यापारी

25 से 30 फीसदी फसल हुई तूफान अर्नब से खराब

टमाटर के किसान बताते हैं कि जशपुर जिले में करीब 25 से 30 फीसदी तक टमाटर की फसल बारिश की मार में खराब हुई है. किसानों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से या तो टमाटर फट गए या फिर उनके फूल गिर गए. किसानों का कहना है कि टमाटर हर सब्जी में मिलकर उसके स्वाद को दोगुना कर देता है, ऐसे में टमाटर की डिमांड बाजार में ठीक-ठाक है. फिलहाल खुले बाजार में टमाटर का भाव 40 रुपए किलो से लेकर 60 रुपए किलो तक साइज के हिसाब से बिक रहा है.

जशपुर के टमाटर की बाजार में बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

मनोरा, बगीचा, जशपुर और दुलदुला ये ऐसी जगहें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में किसान टमाटर की खेती करते हैं. यहां के टमाटर की डिमांड सालों भर बनी रहती है. लेकिन इस साल मांग के हिसाब से माल कम पहुंच रहा है. दूसरी ओर व्यापारी भी बड़ी मात्रा में बाहर से आकर टमाटर की खरीदी कर रहे हैं. इस वजह से इसका असर स्थानीय बाजार की उपलब्धता और कीमत दोनों पर पड़ रहा है: दीपक महतो, सब्जी व्यापारी, जशपुर

पड़ोसी राज्यों में भारी डिमांड (ETV Bharat)

मनोरा, बगीचा, जशपुर और दुलदुला से बाजार में आ रहा टमाटर

स्थानीय स्तर पर टमाटर की आवक मनोरा, बगीचा, जशपुर और दुलदुला जैसे इलाकों से हो रही है. हालांकि बारिश से फसल प्रभावित होने के कारण बाजार में आवक पहले की तुलना में कमजोर जरुर हुई है, लेकिन डिमांड अभी बना हुआ है. जिसके चलते खुदरा बाजार में भी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है.

कई राज्यों में हो रहा एक्सपोर्ट (ETV Bharat)

अभी टमाटर का रेट बढ़ा हुआ, 15 दिनों के बाद धीरे-धीरे रेट डाउन होना शुरू हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है: मुकेश, सब्जी व्यापारी

तूफान अर्नब का हुआ साइड इफेक्ट (ETV Bharat)

अभी तो बाजार में लोकल फसल आना शुरू हुआ है. जैसे-जैसे बाजार में फसल के तेजी से आने का जोर पकड़ेगा कीमतें कम होनी शुरू हो जाएंगी. अभी तो यहां बेंगलुरू से टमाटर आ रहा था: नंदलाल दास, व्यापारी





11 हजार से ज्यादा किसान करते टमाटर की खेती

जशपुर जिले में टमाटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. उद्यानिकी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में टमाटर का उत्पादन मुख्य रूप से पत्थलगांव, फरसाबहार, कांसाबेल, दुलदुला, बगीचा, मनोरा और जशपुर विकासखंड में किया जाता है. इन विकासखंडों के 11 हजार से अधिक किसान टमाटर की खेती पर निर्भर हैं. खरीफ सीजन में जिले में करीब 5,818 हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की खेती होती है. इससे लगभग 1,20,600 टन टमाटर का उत्पादन होता है. इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन के कारण जशपुर प्रदेश के प्रमुख टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है. किसानों के लिए स्थानीय बाजार ही उपज बेचने का प्रमुख माध्यम है, लेकिन यहां के टमाटर की मांग दूसरे राज्यों में भी बनी रहती है.

जशपुर का टमाटर हुआ 'लाल' (ETV Bharat)

इस वाले मौसम में हर साल यही रेट बढ़ता है. यहां से झारखंड बाजार में टमाटर जाता है जिसकी वजह से रेट बढ़ती है. 700 से लेकर 800 रुपए तक अभी रेट है. यहां से टमाटर बंगाल तक जाता है: दीपक महतो, सब्जी व्यापारी





14 साप्ताहिक बाजारों से दूसरे राज्यों तक पहुंचता है टमाटर

जिले में टमाटर की खरीदी-बिक्री के लिए पत्थलगांव, फरसाबहार, कांसाबेल और दुलदुला विकासखंड में 14 साप्ताहिक बाजार संचालित होते हैं. इन्हीं बाजारों के माध्यम से ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र के व्यापारी किसानों से टमाटर की खरीदी करते हैं. खरीफ सीजन का टमाटर सामान्यतः अक्टूबर माह की शुरुआत में बाजार में आना शुरू हो जाता है. इस बार पड़ोसी राज्यों में फसल को हुए नुकसान के कारण जशपुर के टमाटर की मांग शुरुआती दौर से ही तेज रहने की संभावना है.

किसान को इस बार फसल का अच्छा रेट मिल रहा है, जिससे हम खुश हैं: टमाटर किसान

किसानों को इस बार काफी फायदा हो रहा है. किसान फसल की उचित कीमत मिलने पर प्रसन्न हैं: किसान, पत्थलगांव





खरीफ सीजन में भी मांग बने रहने की उम्मीद

उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक करण सोनकर ने बताया कि तूफान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के टमाटर उत्पादक क्षेत्रों के साथ पड़ोसी राज्यों में भी फसल को नुकसान हुआ. ऐसे में खरीफ सीजन में जशपुर के टमाटर की मांग तेज बने रहने की संभावना है. इससे किसानों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलने की उम्मीद है.

कई किसान ऐसे हैं जो 100 और डेढ़ सौ बीजा लगाते हैं. इस साल रेट बहुत अच्छा है. 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है. बाहर से भी व्यापारी आकर टमाटर लेकर जा रहे हैं. किसानों को काफी फायदा हो रहा है: व्यापारी, पत्थलगांव

जशपुर जिला टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है. बारिश की वजह से 25 से 30 फीसदी तक फसल खराब हुई है. किसानों को चाहिए की जरूरत से ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकाल दें. फसल को वैज्ञानिक तरीके से लगाएं उससे फसल अच्छी आएगी. किसानों को चाहिए कि अगर टमाटर में कीड़े लग गए हैं या लग रहे हैं उनपर बताई गई दवाओं का छिड़कांव करें. जो भी फसल के पौधे सड़ या गल गए हैं उनको निकाल दें, नहीं तो वो दूसरे पौधों को खराब कर देंगे: करण सोनकर सहायक संचालक उद्यानिकी

बारिश के बाद उद्यानिकी विभाग ने जारी की एडवाइजरी

मानसून के साथ अर्नब तूफान का असर अब खत्म हो चुका है. बारिश के बाद टमाटर सहित अन्य फसलों को लेकर उद्यानिकी विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की. उद्यानिकी विभाग ने खेतों में जलभराव रोकने के लिए पानी की निकासी की ठोस व्यवस्था करने की सलाह दी. साथ ही सड़ चुके पौधों और फलों को खेतों से बाहर निकालकर उचित तरीके से निपटाने को कहा गया है. फसल में किसी तरह का रोग दिखाई देने पर किसानों को उद्यानिकी विभाग के स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार उपचार करने की सलाह दी गई. उद्यानिकी विभाग का मानना है कि समय पर जल निकासी और रोग नियंत्रण के उपाय करने से बारिश के बाद फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है.

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