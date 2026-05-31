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जशपुर में गुरुजी ने बनाया फर्जी आय प्रमाण पत्र, बेटी को दिलाया उत्कर्ष योजना का लाभ

आरोप है कि शिक्षक की वार्षिक आय 6 लाख 79 हजार है. लेकिन आरोपी शिक्षक ने फर्जी तरीके से 75 हजार वार्षिक आय का प्रमाण पत्र दिखाकर बेटी को पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना के तहत निःशुल्क प्रवेश दिला दिया. आरोपी शिक्षक को पत्थलगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. डीआईजी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर पुलिस ने विस्तृत जांच कर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई की. पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत कर शासन की जनकल्याणकारी योजना का अनुचित लाभ हासिल किया.

जशपुर: गरीब और प्रतिभावान बच्चों की मदद के लिए सरकार ने उत्कर्ष योजना चलाई है. शासन की मंशा है कि प्रतिभावान बच्चों को स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाकर उनको बेहतर तालीम दी जाए. लेकिन अब इस योजना में भी लोगों ने सेंधमारी करनी शुरू कर दी है. पुलिस ने एक ऐसे ही शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाकर अपनी बेटी को उत्कर्ष योजन का लाभ दिला दिया.

बेटी को दिलाया उत्कर्ष योजना का लाभ

पत्थलगांव पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ददिबल प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 43 वर्ष, निवासी शांति नगर कांसाबेल ने थाना पत्थलगांव में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि ग्राम जामझोर, तहसील पत्थलगांव निवासी चमर साय पैकरा, जो कि एक शासकीय शिक्षक हैं, ने अपनी वास्तविक आय छुपाकर मात्र 75 हजार वार्षिक आय दिखाते हुए आय प्रमाण पत्र बनवाया. इसके साथ ही उसने फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपनी पुत्री का प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा छठवीं में निःशुल्क अध्ययन के लिए कराया.

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मिथ्या जानकारी अथवा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. पात्र हितग्राहियों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा: डॉ लाल उमेद सिंह, DIG, जशपुर

खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के दस्तावेजों से खुली पोल

शिकायत मिलने के बाद पत्थलगांव पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई. खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त वेतन अभिलेखों में आरोपी की वास्तविक वार्षिक आय लगभग 6 लाख 79 हजार 471 रुपये पाई गई. वहीं आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने स्वयं को कृषक बताते हुए अपनी वास्तविक आय छुपाई और गलत जानकारी देकर योजना का लाभ हासिल किया.

जांच में हुआ खुलासा

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के इस कृत्य से योजना के वास्तविक पात्र, आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं. ऐसे विद्यार्थियों को मिलने वाले अवसर पर अवैध रूप से कब्जा कर शासन की योजना का दुरुपयोग किया गया. पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पत्थलगांव थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया. विवेचना के दौरान आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी चमर साय पैकरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

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