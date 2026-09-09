टांगरगांव में नहीं लगेगा स्टील प्लांट, ग्रामीणों का विरोध और कंपनी की वित्तीय कमजोरी बनी वजह, Mou निरस्त
जशपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे 200 से अधिक ग्रामीण, निरस्तीकरण आदेश की प्रति मांगते हुए प्रवेश द्वार पर दिया धरना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2026 at 8:58 PM IST
जशपुरनगर. जिले के कांसाबेल तहसील के टांगरगांव में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की स्थापना अब नहीं होगी. राज्य शासन और मां कुदरगढ़ी एनर्जी एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए एमओयू को निरस्त कर दिया गया है. एक तरफ ग्रामीणों का विरोध तो दूसरी कंपनी ने भी वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए शासन से एमओयू निरस्त करने का अनुरोध किया था, जिसे राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने स्वीकार कर लिया.
आदेश की कॉपी लेने पहुंचे ग्रामीण
बुधवार को टांगरगांव सहित आसपास के पांच गांवों के 200 से अधिक ग्रामीण इसी निरस्तीकरण आदेश की प्रति लेने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना दिया. ग्रामीणों के कलेक्टर कार्यालय पहुंचने और धरने पर बैठने के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल बढ़ गई.
बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोतवाली प्रभारी मोरध्वज देशमुख के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया. भीड़ के कलेक्टर कार्यालय पहुंचते ही सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए. धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं.
जनसुनवाई के नोटिस के बाद शुरू हुआ विरोध
ग्रामीण अनुरंजन भगत के अनुसार, वर्ष 2021 में टांगरगांव में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए मां कुदरगढ़ी एनर्जी एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच एमओयू हुआ था. इसके बाद संयंत्र की स्थापना के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति की प्रक्रिया आगे बढ़ी और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से प्रदूषण संबंधी अनुमति के लिए जनसुनवाई आयोजित करने का नोटिस जारी किया गया.
जनसुनवाई का नोटिस जारी होते ही टांगरगांव सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के विरोध में लामबंद हो गए. ग्रामीणों ने संयंत्र से पर्यावरण, कृषि भूमि और स्थानीय जनजीवन पर संभावित प्रभावों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था.
विरोध में भाजपा और जनजातीय सुरक्षा मंच भी उतरे थे
इस्पात संयंत्र के विरोध का आंदोलन धीरे-धीरे व्यापक होता गया. उस समय विपक्ष में रही भाजपा के साथ जनजातीय सुरक्षा मंच भी ग्रामीणों के समर्थन में खुलकर सामने आया था. क्षेत्र में लगातार विरोध प्रदर्शन, चक्काजाम और घेराव की स्थिति बनती रही. ग्रामीणों के लगातार और कड़े प्रतिरोध के बाद इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका और मामला ठंडे बस्ते में चला गया.
जमीन पर निर्माण शुरू होने से फिर बढ़ी आशंका
बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले टांगरगांव में प्रस्तावित संयंत्र की जमीन पर कुछ निर्माण कार्य शुरू हुआ. निर्माण कार्य शुरू होने की जानकारी के बाद ग्रामीणों के बीच एक बार फिर यह आशंका पैदा हो गई कि कहीं प्रस्तावित स्टील प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया दोबारा तो शुरू नहीं कर दी गई है. इसके बाद ग्रामीण फिर लामबंद होने लगे और उन्होंने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग शुरू कर दी कि संयंत्र स्थापना का प्रस्ताव वास्तव में निरस्त हुआ है या नहीं.
इसी मांग को लेकर बुधवार को टांगरगांव और आसपास के पांच गांवों के 200 से अधिक ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने एमओयू निरस्तीकरण आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की और कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठ गए.
एसडीएम ने ग्रामीणों से की चर्चा
धरने की सूचना मिलने के बाद जशपुर एसडीएम व्हीआर मस्के ने ग्रामीणों से चर्चा की. प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को समझाने के बाद पांच लोगों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर रोहित व्यास से चर्चा के लिए भेजा गया. प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के समक्ष ग्रामीणों की आशंकाएं और एमओयू निरस्तीकरण आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की मांग रखी.
चर्चा के बाद उद्योग विभाग की ओर से राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी एमओयू निरस्तीकरण आदेश की सत्यापित छायाप्रति ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गई. आदेश की प्रति मिलने के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया और वापस लौट गए.
कंपनी ने खुद किया था एमओयू निरस्त करने का अनुरोध
प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मां कुदरगढ़ी एनर्जी एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए राज्य शासन से टांगरगांव में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए किए गए एमओयू को निरस्त करने का अनुरोध किया था. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने कंपनी के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए एमओयू निरस्त कर दिया. इस आदेश की सत्यापित प्रति ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जाने के बाद लंबे समय से चले आ रहे इस मामले पर फिलहाल विराम लग गया है.