जशपुर में एस्ट्रो कार्निवल से स्टूडेंट्स रोमांचित, टेलीस्कोप से देखा सूर्य का नारंगी रूप, थ्रीडी तकनीक से समझे चंद्र मिशन के रहस्य
जशपुर में एस्ट्रो कार्निवल और अंतरिक्ष दर्शन शिविर के जरिए अंतरिक्ष के रहस्य को छात्रों ने समझा. तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 8:24 PM IST
जशपुरनगर: आसमान में चमकते सूर्य को टेलीस्कोप के जरिए देखने पर उसका रंग नारंगी दिखता है. अंतरिक्ष की इस खूबसूरती को देख जशपुर के विद्यार्थी और आम लोग हैरान रह गए. अंतरिक्ष की दुनिया को करीब से समझने का यह अनूठा अनुभव अंतरिक्ष दर्शन शिविर में मिला. जशपुर जिला प्रशासन ने विशेष एस्ट्रो कार्निवाल का आयोजन किया. जिसमें स्टूडेंट्स के अलावा अन्य नागरिक भी शामिल हुए. उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी जानकारी हासिल की.
अंतरिक्ष विज्ञान से स्टूडेंट्स हुए वाकिफ
कार्यक्रम में स्पेस इंडिया के सीनियर एजुकेटर रवि कुमार ने अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अलग-अलग प्रकार के टेलीस्कोप की मदद से विद्यार्थियों और आम लोगों को सूर्य को देखने का अवसर दिया गया. इस दौरान जशपुर के हिंदी माध्यम आत्मानंद स्कूल में कक्षा सातवीं के छात्र अश्विनी भगत ने न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप से सूर्य को देखा.
टेलीस्कोप से देखने पर सूर्य का रंग नारंगी दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया-अश्विनी भगत, छात्र, हिंदी माध्यम आत्मानंद स्कूल
एस्ट्रो कार्निवाल में अंतरिक्ष का रहस्य दिखा
एस्ट्रो कार्निवाल में अंतरिक्ष के रहस्यों को समझाने के लिए विशेष डोम भी तैयार किया गया था. इसमें थ्रीडी वीडियो के माध्यम से भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में संचालित मिशन मून यानी चंद्र अभियान की जानकारी दी गई. थ्रीडी डिस्प्ले के जरिए दर्शकों को चंद्रमा की सतह और अंतरिक्ष का ऐसा वर्चुअल अनुभव कराया गया, मानो वे स्वयं अंतरिक्ष की दुनिया में पहुंच गए हों. इस अनुभव ने विद्यार्थियों के साथ आम लोगों को भी रोमांचित किया.
छात्रों और लोगों ने देखा रॉकेट लॉन्चिंग का डेमो
कार्यशाला में केवल अंतरिक्ष की जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि विज्ञान को व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए कई रोचक गतिविधियां भी आयोजित की गईं. अलग-अलग ग्रहों पर पहुंचने की स्थिति में मनुष्य के वजन में होने वाले बदलाव को प्रदर्शित किया गया. इसके साथ ही रॉकेट लॉन्चिंग का डेमो देकर विद्यार्थियों को रॉकेट प्रक्षेपण की प्रक्रिया से भी परिचित कराया गया.
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और आम नागरिकों को अंतरिक्ष विज्ञान की तथ्यपरक एवं वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना है. इसके अलावा नई पीढ़ी में इस विषय के प्रति रुचि विकसित करना है. इसके माध्यम से युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. छात्रों और युवाओं की जिज्ञासा को देखते हुए अंतरिक्ष दर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है- नरेंद्र सिन्हा, जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर
अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम भी हुआ था सफल
उल्लेखनीय है कि जशपुर जिला प्रशासन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए लगातार नए प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में खनिज न्यास निधि के सहयोग से पहले ही 'अंतरिक्ष संगवारी' कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है. इस पहल के तहत जिले के चयनित 50 विद्यार्थियों को बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष केंद्र का भ्रमण कराया जाना है. इस यात्रा के दौरान विद्यार्थियों की मुलाकात भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से भी प्रस्तावित है.
फरवरी में जशपुर पहुंचे थे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला
अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर जशपुर के विद्यार्थियों में उत्साह और जिज्ञासा बढ़ाने की दिशा में 4 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण पहल हुई थी. इस दिन अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जशपुर आए थे. वे अंतरिक्ष संगवारी और इंडिया इन स्पेस के तहत रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जशपुर पहुंचे थे. उन्होंने जिलेभर से आए विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद किया और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए थे. इस दौरान विद्यार्थियों ने उनसे अंतरिक्ष से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका उन्होंने जवाब दिया था.
जिले के विद्यार्थियों की अंतरिक्ष यात्रा और विज्ञान के प्रति रुचि तथा जिज्ञासा से शुभांशु शुक्ला प्रभावित हुए थे. उसके बाद एक एनजीओ ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर जशपुर में अंतरिक्ष संगवारी के अंतर्गत एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इनिशिएटिव कार्यक्रम की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ना और उन्हें इस क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.