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जशपुर में एस्ट्रो कार्निवल से स्टूडेंट्स रोमांचित, टेलीस्कोप से देखा सूर्य का नारंगी रूप, थ्रीडी तकनीक से समझे चंद्र मिशन के रहस्य

जशपुर में अंतरिक्ष दर्शन शिविर ( ETV BHARAT )

जशपुरनगर: आसमान में चमकते सूर्य को टेलीस्कोप के जरिए देखने पर उसका रंग नारंगी दिखता है. अंतरिक्ष की इस खूबसूरती को देख जशपुर के विद्यार्थी और आम लोग हैरान रह गए. अंतरिक्ष की दुनिया को करीब से समझने का यह अनूठा अनुभव अंतरिक्ष दर्शन शिविर में मिला. जशपुर जिला प्रशासन ने विशेष एस्ट्रो कार्निवाल का आयोजन किया. जिसमें स्टूडेंट्स के अलावा अन्य नागरिक भी शामिल हुए. उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी जानकारी हासिल की.

अंतरिक्ष विज्ञान से स्टूडेंट्स हुए वाकिफ कार्यक्रम में स्पेस इंडिया के सीनियर एजुकेटर रवि कुमार ने अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अलग-अलग प्रकार के टेलीस्कोप की मदद से विद्यार्थियों और आम लोगों को सूर्य को देखने का अवसर दिया गया. इस दौरान जशपुर के हिंदी माध्यम आत्मानंद स्कूल में कक्षा सातवीं के छात्र अश्विनी भगत ने न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप से सूर्य को देखा.