जशपुर में दिवंगत आरक्षक के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति, तेरहवीं के दिन SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने खुद घर पहुंचकर दिया पत्र
पुलिस कप्तान डॉ. लाल उमेद सिंह ने शोकाकुल परिवार को बंधाया ढांढस, बेटे बोनी प्रसाद सिंह को सौंपा आरक्षक पद का नियुक्ति पत्र
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 8:46 PM IST
जशपुरनगर. जशपुर पुलिस ने दिवंगत आरक्षक देव नारायण सिंह के परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है. आरक्षक के निधन के बाद उनके बेटे को अनुकम्पा नियुक्ति देने की विभागीय प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरा कराया गया. बुधवार को दिवंगत आरक्षक की तेरहवीं के दिन डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह खुद उनके गृह ग्राम पहुंचे और पुत्र बोनी प्रसाद सिंह को आरक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति का नियुक्ति पत्र सौंपा.
तेरहवीं के दिन परिवार से मिले पुलिस कप्तान
23 सितंबर को दिवंगत आरक्षक देव नारायण सिंह की तेरहवीं के अवसर पर पुलिस कप्तान डॉ. लाल उमेद सिंह ने उनके घर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आरक्षक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में पूरा जशपुर पुलिस परिवार उनके साथ खड़ा है. कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आवश्यकता अथवा समस्या आने पर यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही आरक्षक के पुत्र बोनी प्रसाद सिंह को अनुकम्पा नियुक्ति का पत्र भी दिया.
असमय निधन के बाद विभागीय कार्रवाई
एसडीओपी कार्यालय जशपुर में पदस्थ आरक्षक देव नारायण सिंह की तबीयत खराब होने पर उन्हें उपचार के लिए बालाजी हॉस्पिटल, रायपुर में भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान 11 सितंबर 2026 को उनका निधन हो गया. उनके असमय निधन से पुलिस विभाग में शोक का माहौल रहा. विभागीय कार्यवाही को त्वरित गति से पूर्ण कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई.
2007 में पुलिस सेवा में हुए थे शामिल
दिवंगत आरक्षक देव नारायण सिंह की वर्ष 2007 में जिला पुलिस बल जशपुर में आरक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी. अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने रक्षित केंद्र जशपुर, थाना सन्ना, सिटी कोतवाली जशपुर, एसडीओपी कार्यालय कुनकुरी और एसडीओपी कार्यालय जशपुर में सेवाएं दीं. देव नारायण सिंह के निधन को पुलिस परिवार ने अपूरणीय क्षति बताया.
पुलिस विभाग में सेवा देने वाला प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जशपुर पुलिस परिवार का अभिन्न अंग है. पुलिस परिवार उनके साथ खड़ा है.- डॉ. लाल उमेद सिंह, SSP
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर राकेश कुमार पाटनवार, एसडीओपी जशपुर निमितेश सिंह, डीएसपी कुंज राम चौहान, डीएसपी आजाक भावेश कुमार समरथ, डीएसपी शुभम कुमार तिवारी, डीएसपी आशा तिर्की, रक्षित निरीक्षक जशपुर अमरजीत खूंटे, थाना प्रभारी लोदाम कृष्ण कुमार साहू सहित पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.