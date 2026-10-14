समाज से बहिष्कार के बाद दोबारा शामिल करने के लिए मांगे 2 लाख रुपए, तत्कालीन अध्यक्ष गिरफ्तार
जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने तत्कालीन अध्यक्ष शेखर प्रसाद बंजारा को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 6:34 PM IST
जशपुरनगर. समाज से बहिष्कृत किए जाने के बाद दोबारा समाज में शामिल करने के नाम पर दो लाख रुपये मांगने का मामला सामने आया है. पत्थलगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समाज के तत्कालीन अध्यक्ष शेखर प्रसाद बंजारा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस की यह कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा के आदेश पर दर्ज प्रकरण की विवेचना के दौरान की गई है.
क्या है मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बटुराबहार निवासी गोपाल बंजारा (31 वर्ष), पिता मनोहर बंजारा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था. इसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था. समाज में दोबारा शामिल होने के लिए आवेदन करने पर समाज के तत्कालीन अध्यक्ष शेखर प्रसाद बंजारा, सचिव महेंद्र बंजारा तथा वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर बंजारा और सचिव श्यामलाल बंजारा द्वारा उनसे रकम की मांग की गई.
अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर
परिवाद के मुताबिक, समाज में फिर से शामिल करने के एवज में तत्कालीन अध्यक्ष शेखर बंजारा को दो लाख रुपये देने की बात कही गई थी. प्रार्थी ने आरोप लगाया कि 23 सितंबर 2022 को उन्होंने एक लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों से ट्रांसफर किए. इसमें अपने खाते से फोन-पे के माध्यम से 60 हजार रुपये शेखर बंजारा के खाते में और अपने मित्र के इंडसइंड बैंक खाते से 40 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाने का उल्लेख किया. इसके बावजूद दोबारा रकम की मांग किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रार्थी ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था.
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ अपराध
परिवाद पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा ने थाना सिविल लाइन रामपुर, कोरबा को अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. घटनास्थल पत्थलगांव थाना क्षेत्र में होने के कारण कोरबा में अपराध क्रमांक 00/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2), 61(2), 3(5) तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 7(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया. इसके बाद प्रकरण पत्थलगांव थाने को भेजा गया, जहां अपराध क्रमांक 149/2026 कायम कर विवेचना शुरू की गई.
बैंक खातों की जानकारी जुटाई, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने प्रार्थी और गवाहों के बयान दर्ज किए और खातों से जुड़ी आवश्यक जानकारी जुटाई. इसके बाद नामजद आरोपी शेखर प्रसाद बंजारा (32 वर्ष), पिता राजकुमार बंजारा, निवासी बटुराबहार के गौटियापारा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. इसके बाद 13 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
बहिष्कृत व्यक्ति को दोबारा समाज में शामिल करने के नाम पर रुपये मांगने के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है. वहीं मामले से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.- दुर्वेश जायसवाल एसडीओपी पत्थलगांव
पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.