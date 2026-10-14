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समाज से बहिष्कार के बाद दोबारा शामिल करने के लिए मांगे 2 लाख रुपए, तत्कालीन अध्यक्ष गिरफ्तार

समाज से बहिष्कार के बाद दोबारा शामिल करने के लिए मांगे 2 लाख रुपए ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर. समाज से बहिष्कृत किए जाने के बाद दोबारा समाज में शामिल करने के नाम पर दो लाख रुपये मांगने का मामला सामने आया है. पत्थलगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समाज के तत्कालीन अध्यक्ष शेखर प्रसाद बंजारा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस की यह कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा के आदेश पर दर्ज प्रकरण की विवेचना के दौरान की गई है.

जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने तत्कालीन अध्यक्ष शेखर प्रसाद बंजारा को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्या है मामला? पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बटुराबहार निवासी गोपाल बंजारा (31 वर्ष), पिता मनोहर बंजारा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था. इसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था. समाज में दोबारा शामिल होने के लिए आवेदन करने पर समाज के तत्कालीन अध्यक्ष शेखर प्रसाद बंजारा, सचिव महेंद्र बंजारा तथा वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर बंजारा और सचिव श्यामलाल बंजारा द्वारा उनसे रकम की मांग की गई.