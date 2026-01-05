जशपुर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए SIS कंपनी का मेगा भर्ती शिविर, 500 सुरक्षा जवान, 100 सुरक्षा अधिकारी का होगा चयन
चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में सरकारी दफ्तरों और बड़ी कंपनियों में जवानों की तैनाती होगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 5, 2026 at 8:52 PM IST
जशपुर: जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का बड़ा अवसर सामने आया है. देश की बढ़ी सुरक्षा एजेंसी SIS इंडिया लिमिटेड की ओर से जिले में 7 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक मेगा भर्ती शिविर का आयोजन किया जा रहा है.
कितने पदों पर होगी भर्ती: इस भर्ती शिविर के माध्यम से कुल 625 पदों पर चयन किया जाएगा. इसमें 500 सुरक्षा जवान, 100 सुरक्षा अधिकारी और 25 सुरक्षा सुपरवाइजर होंगे. चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद सीधे रोजगार दिया जाएगा.
चयन के बाद मिलेगा प्रशिक्षण: चयनित उम्मीदवारों को रीजनल ट्रेनिंग सेंटर जशपुर में एक माह का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. भर्ती स्थल पर शारीरिक मापदंड और लिखित परीक्षा ली जाएगी.
प्रशिक्षण में शामिल विषय
- पीटी और ड्रिल
- औद्योगिक व वीआईपी सुरक्षा
- बैंक और एटीएम सुरक्षा
- फायर फाइटिंग
- प्राथमिक उपचार
- कंप्यूटर प्रशिक्षण
- शासकीय कार्यालय एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा
पात्रता की शर्तें
- शैक्षणिक योग्यता: 10वीं (पास या फेल)
- आयु सीमा: 19 से 40 साल
- न्यूनतम वजन: 56 किलोग्राम
- शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य
जशपुर जिले में भर्ती की तारीख और स्थान
- 07 जनवरी – कांसाबेल थाना
- 08 जनवरी – बगीचा थाना
- 09 जनवरी – कुनकुरी थाना
- 10 जनवरी – नारायणपुर थाना
- 12 जनवरी – दुलदुला थाना
- 13 जनवरी – आस्ता थाना
- 14 जनवरी – सन्ना थाना
- 15 जनवरी – तुमला थाना
- 16 जनवरी – फरसाबहार थाना
- 17 जनवरी – पत्थलगांव थाना
- 18 जनवरी – तपकरा थाना
- 19 जनवरी – जशपुर थाना
- 20 जनवरी – एसआई डोडकाचौरा
कहां मिलेगी नौकरी: प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद चयनित जवानों की तैनाती देशभर में की जाएगी, जिनमें लाल किला, कुतुब मीनार, सांची, खजुराहो, बैंक, एटीएम, शासकीय कार्यालय, एयरपोर्ट और चेक पोस्ट जैसी जगह शामिल है. इसके अलावा टाटा-बिरला ग्रुप, हिन्दालको, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों में भी SIS अपनी सेवा देती है.
वेतन और सुविधाएं: राज्य सरकार के नियम अनुसार वेतन देने, ईएसआई, पीएफ और ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल सुविधा, आवास और मेस सुविधा, बोनस, ग्रेच्युटी और विधवा पेंशन, प्रमोशन और ट्रांसफर पर यात्रा भत्ता, दो योग्य बच्चों को IPS देहरादून में पढ़ाई की विशेष सुविधा देने का वादा कंपनी कर रही है.
रोजगार बढ़ाने की पहल: यह भर्ती शिविर जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, जशपुर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य जिले के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है.