गांवों के विकास में सरपंचों की अहम भूमिका - सीएम विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर से आए सरपंचों से रायपुर में मुलाकात की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 10, 2026 at 10:42 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा में जशपुर जिले से आए सरपंचों से मुलाकात की. ये सभी सरपंच चार दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर रायपुर आए हुए थे. सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात करने के बाद सीएम साय उनसे क्षेत्र की स्थिति तथा विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली.
गांवों के विकास में सरपंचों की अहम भूमिका
सीएम साय ने कहा कि ग्रामीण विकास में सरपंचों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं पंच के रूप में जनसेवा का कार्य प्रारंभ किया था. पंच रहने के बाद वे सरपंच बने और आगे चलकर विधायक तथा सांसद के रूप में भी जनता की सेवा करने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि यदि किसी सरपंच में अपने गांव और पंचायत के विकास के लिए समर्पण और जज्बा हो, तो वह अपने क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है.
पंचायत स्तर पर अधोसंरचना विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी सरपंचों के कंधों पर होती है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता
सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है. उन्होंने सरपंचों से आग्रह किया कि वे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि ग्रामीण जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके.उन्होंने कहा कि समर्पित नेतृत्व और योजना के सही क्रियान्वयन से कोई भी पंचायत आदर्श पंचायत बन सकती है.
राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के अवसर बढ़ रहे हैं. सरपंच अपने पंचायत क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाएं रखे. इससे समस्याओं का जल्द हल निकल सकता है. अध्ययन भ्रमण का उद्देश्य अन्य क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों को देखकर सीखना और उन्हें अपने गांवों में लागू करना है-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
जशपुर जिले से चार दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर आए 35 सरपंचों का दल आज विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचा था. यहां विधानसभा की कार्यवाही देखने के बाद सरपंचों के दल ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की.