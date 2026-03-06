ETV Bharat / state

जशपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस पलटी, 5 की मौत, 25 घायल

तपकरा थाना इलाके में हुए हादसे के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया. स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है.

Jashpur bus accident
जशपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस पलटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 6, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. तपकरा थाना क्षेत्र के गोडाअंबा गांव के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में बस में सवार करीब 25 यात्री घायल हो गए, जबकि 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है.

हादसे के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुरडेग से कुनकुरी जा रही थी बस

जानकारी के मुताबिक यात्री बस झारखंड के कुरडेग से यात्रियों को लेकर कुनकुरी की ओर जा रही थी. बस में करीब 30 यात्री सवार थे. गोडाअंबा गांव के पास अचानक बस चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और तेज रफ्तार बस सड़क किनारे पलट गई.

बस पलटते ही मची चीख-पुकार

बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंच गए.

Jashpur bus accident
तेज रफ्तार बस पलटी, 5 की मौत, 25 घायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों और पुलिस ने किया रेस्क्यू

स्थानीय ग्रामीणों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. सूचना मिलने के बाद तपकरा थाना पुलिस और करडेगा चौकी की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया.

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से इलाज के लिए कुनकुरी अस्पताल भेजा गया. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Jashpur bus accident
हादसे के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

CM ने अधिकारियों के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना में घायल मरीजों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई है, और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं. घायल मरीजों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में और होली क्रॉस कुनकुरी में अस्पताल में ईलाज किया जा रहा है. 3 गंभीर रूप से घायल मरीजों को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर भेजा गया है. कलेक्टर रोहित व्यास और SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह मौके पर पहुंचे हैं और घायल मरीजों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

हादसे की जांच शुरू

घटना में 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना हादसे की वजह माना जा रहा है.

बलौदाबाजार के पास रायपुर बिलासपुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, कई घायल
NH 30 में होली की खुशियां के बीच मातम, त्योहार मनाने घर लौट रहे भाई बहन को पिकअप ने कुचला
सूरजपुर पुलिस पायलट गाड़ी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, CCTV वीडियो आया सामने

TAGGED:

TAPKARA ROAD ACCIDENT
KURDEG TO KUNKURI BUS
जशपुर सड़क हादसा
जशपुर में बस पलटी
JASHPUR BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.