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जशपुर में धर्मांतरण का मुद्दा गहराया, अब जबला गांव में फादर-पास्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध का लगा बोर्ड, 4 गांवों में पहले ही ऐसा फैसला

जशपुर में धर्मांतरण का मुद्दा गहराया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर: जिले में धर्मांतरण के खिलाफ एक बार फिर बोर्ड लगाने का मामला सामने आया है. इस बार जबला गांव में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मतांतरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. ग्रामसभा का आयोजन कर ग्रामीणों ने गांव में मतांतरण के उद्देश्य से आने वाले फादर, पास्टर और सिस्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया. इसके बाद जशपुर विधायक रायमुनी भगत और जनपद पंचायत जशपुर के अध्यक्ष गंगाराम भगत की मौजूदगी में गांव में सूचना बोर्ड लगाया गया. ग्रामीणों ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे न तो मतांतरित होंगे और न ही गांव में मतांतरण की गतिविधियों को बढ़ावा देने देंगे.

जशपुर जिले में धर्मांतरण के खिलाफ एक बार फिर बोर्ड लगाने का मामला सामने आया (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कड़ाके की ठंड के बीच लगा प्रतिबंध का बोर्ड शुक्रवार की सुबह कड़ाके की ठंड के बीच ग्राम जबला के डानटोली में आयोजित ग्रामसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. ग्रामीणों ने पेसा अधिनियम 1996 के तहत ग्रामसभा का आयोजन कर अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया.