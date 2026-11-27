जशपुर में धर्मांतरण का मुद्दा गहराया, अब जबला गांव में फादर-पास्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध का लगा बोर्ड, 4 गांवों में पहले ही ऐसा फैसला
मतांतरण के खिलाफ जबला में ग्रामसभा का फैसला, फादर-पास्टर के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, विधायक रायमुनि भगत भी हुईं शामिल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 3:19 PM IST
जशपुरनगर: जिले में धर्मांतरण के खिलाफ एक बार फिर बोर्ड लगाने का मामला सामने आया है. इस बार जबला गांव में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मतांतरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. ग्रामसभा का आयोजन कर ग्रामीणों ने गांव में मतांतरण के उद्देश्य से आने वाले फादर, पास्टर और सिस्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया. इसके बाद जशपुर विधायक रायमुनी भगत और जनपद पंचायत जशपुर के अध्यक्ष गंगाराम भगत की मौजूदगी में गांव में सूचना बोर्ड लगाया गया. ग्रामीणों ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे न तो मतांतरित होंगे और न ही गांव में मतांतरण की गतिविधियों को बढ़ावा देने देंगे.
कड़ाके की ठंड के बीच लगा प्रतिबंध का बोर्ड
शुक्रवार की सुबह कड़ाके की ठंड के बीच ग्राम जबला के डानटोली में आयोजित ग्रामसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. ग्रामीणों ने पेसा अधिनियम 1996 के तहत ग्रामसभा का आयोजन कर अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया.
गांव के प्रवेश मार्ग पर लगाए गए बोर्ड में मतांतरण के उद्देश्य से आने वाले फादर, पास्टर और सिस्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी सूचना दर्ज की गई है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से गांव में मतांतरण के लिए बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ रही थी, जिससे ग्रामीणों में चिंता थी.
हमारे आसपास के गांवों में मतांतरण की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. एक यादव परिवार भी पास में ही मतांतरित हुआ है. इसके बाद से जबला के ग्रामीण गांव में चंगाई सभा और प्रार्थना सभा के आयोजन पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे. इसे लेकर ही फैसला लिए हैं.- रैनू भगत, ग्राम पटेल
आदिवासी समाज की अपनी अलग संस्कृति, परंपरा और पहचान है. गांव में मतांतरण के उद्देश्य से बाहरी लोगों का आना-जाना बढ़ रहा था, इसलिए ग्रामीणों ने एकजुट होकर ग्रामसभा के माध्यम से यह फैसला लिया है.- परमेश्वर राम, ग्रामीण
चार गांवों के बाद अब जबला में भी लगा बोर्ड
इससे पहले जशपुर जिले की ग्राम पंचायत सोगड़ा, चढ़िया, डूमरटोली और टेम्पू में भी ग्रामसभा के प्रस्ताव के बाद इसी तरह के बोर्ड लगाए जा चुके हैं. इन बोर्डों में मतांतरण के उद्देश्य से आने वाले फादर, पास्टर और सिस्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी संदेश लिखे गए हैं. अब जबला में भी ऐसी पहल होने के बाद यह मामला जिले में फिर चर्चा का विषय बन गया है.
जबला आदिवासी बाहुल्य गांव है. यहां ग्रामीणों ने मतांतरण रोकने और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर प्रतिबंध लगाया है. यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.- गंगा राम, अध्यक्ष, जनपद पंचायत जशपुर
विधायक भी हुईं शामिल
बोर्ड लगाने के दौरान विधायक रायमुनी भगत भी ग्रामीणों के साथ मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि पेसा अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्र के गांवों के रहवासियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का अधिकार है. जबला में भी इसी के तहत ग्रामीणों ने ग्रामसभा आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया है. ग्रामीणों ने गांव में मतांतरण के उद्देश्य से आयोजित होने वाली चंगाई सभाओं और प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है.
ग्रामीणों ने ग्रामसभा में ये फैसला लिया है. इसके बाद मुझे भी बुलाया गया था तो मैं यहां पहुंची हूं, पेसा कानून के तहत संस्कृति को बचाने का उन्हें अधिकार है.- रायमुनि भगत विधायक जशपुर
ईसाई आदिवासी महासभा ने जताया विरोध
इधर, जिले के चार गांवों में इस तरह के बोर्ड लगाए जाने के बाद ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ ने कड़ी आपत्ति जताई थी. महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने 25 नवंबर को कलेक्टर और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की थी.
महासभा ने कहा था कि किसी धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक आवागमन पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है. संगठन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 का हवाला देते हुए चारों गांवों में लगाए गए बोर्ड हटाने तथा ग्रामसभा के नाम पर लिए गए फैसलों की वैधानिकता की जांच कराने की मांग की थी.