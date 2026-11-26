जशपुर के 4 गांवों में फादर-पास्टर के प्रवेश पर रोक के बोर्ड से विवाद, ईसाई आदिवासी महासभा पदाधिकारी पहुंचे कलेक्टर-SSP के पास
धर्मांतरण को लेकर अब ईसाई समाज ने जताया विरोध, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच और उचित कार्रवाई की मांग
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 8:18 PM IST
जशपुर: जिले में धर्मांतरण को लेकर अब ईसाई समाज की ओर से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं. जिले के 4 गांवों में ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार और धर्मांतरण के उद्देश्य से आने वाले फादर, सिस्टर और पास्टर के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी बोर्ड लगाए जाने के बाद मामला अब प्रशासन तक पहुंच गया है. इन बोर्डों को लेकर ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ ने कड़ी आपत्ति जताई है. महासभा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है.
ग्रामसभा के फैसले को लेकर विवाद
दरअसल, जशपुर जिले के ग्राम सोगड़ा, केशरा, चड़िया और डूमरटोली में कथित तौर पर ग्रामसभा के फैसले के बाद बोर्ड लगाए गए हैं. इन बोर्डों में ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार और धर्मांतरण के उद्देश्य से गांव में आने वाले फादर, सिस्टर और पास्टर के प्रवेश पर रोक लगाने की बात लिखी गई है. चार गांवों में इस तरह के बोर्ड लगाए जाने के बाद अब इसे लेकर विरोध और आपत्तियां सामने आने लगी हैं.
संविधान का दिया हवाला
ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ ने इन बोर्डों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय के धार्मिक आवागमन और संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता. महासभा का कहना है कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक आस्था के पालन का अधिकार प्रदान करता है. ऐसे में किसी धर्म विशेष के लोगों के आवागमन पर रोक लगाने संबंधी निर्णयों की वैधानिकता की जांच जरूरी है.
विवादित बोर्ड हटाने की मांग
महासभा ने कलेक्टर और एसएसपी को सौंपे गए ज्ञापन में पेसा अधिनियम 1996 के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 का हवाला दिया है. संगठन ने मांग की है कि चारों गांवों में लगाए गए विवादित बोर्डों को हटाया जाए और ग्रामसभा के नाम पर लिए गए कथित फैसलों की वैधानिकता की जांच कराई जाए. इसके साथ ही मामले में जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने की मांग भी की गई है.
संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इस अधिकार का संरक्षण किया जाना चाहिए. किसी भी व्यक्ति या समुदाय के संवैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए.- मोनिका टोप्पो , जिला पंचायत सदस्य एवं ईसाई आदिवासी महासभा
महासभा ने प्रशासन से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने और उचित कदम उठाने का आग्रह किया है. इस दौरान ईसाई आदिवासी महासभा की महिला पदाधिकारी सिस्टर ने भी अपनी बात रखी. वहीं महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने भी ज्ञापन सौंपकर संगठन का पक्ष प्रशासन के सामने रखा.
फिलहाल जशपुर के चार गांवों में लगाए गए बोर्ड और ग्रामसभा के कथित फैसलों को लेकर मामला प्रशासन के पास पहुंच गया है. एक ओर महासभा ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए बोर्ड हटाने की मांग की है, वहीं अब प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं.