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जशपुर के 4 गांवों में फादर-पास्टर के प्रवेश पर रोक के बोर्ड से विवाद, ईसाई आदिवासी महासभा पदाधिकारी पहुंचे कलेक्टर-SSP के पास

ग्रामसभा के फैसले को लेकर विवाद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुर: जिले में धर्मांतरण को लेकर अब ईसाई समाज की ओर से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं. जिले के 4 गांवों में ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार और धर्मांतरण के उद्देश्य से आने वाले फादर, सिस्टर और पास्टर के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी बोर्ड लगाए जाने के बाद मामला अब प्रशासन तक पहुंच गया है. इन बोर्डों को लेकर ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ ने कड़ी आपत्ति जताई है. महासभा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है.

ईसाई आदिवासी महासभा पदाधिकारी पहुंचे कलेक्टर-SSP के पास (ETV BHARAT CHHATTISGARH) ग्रामसभा के फैसले को लेकर विवाद दरअसल, जशपुर जिले के ग्राम सोगड़ा, केशरा, चड़िया और डूमरटोली में कथित तौर पर ग्रामसभा के फैसले के बाद बोर्ड लगाए गए हैं. इन बोर्डों में ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार और धर्मांतरण के उद्देश्य से गांव में आने वाले फादर, सिस्टर और पास्टर के प्रवेश पर रोक लगाने की बात लिखी गई है. चार गांवों में इस तरह के बोर्ड लगाए जाने के बाद अब इसे लेकर विरोध और आपत्तियां सामने आने लगी हैं.