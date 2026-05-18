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जशपुर में दर्दनाक हादसा: 8 माह की गर्भवती महिला और 8 साल की बच्ची की डूबने से मौत

तीनों मां बेटी डैम में नहाने गए थे. जहां मां और छोटी बेटी की डूबने से मौत हो गई. बड़ी बेटी ने तैरकर जान बचाई.

JASHPUR DROWNING DEATH
जशपुर दर्दनाक हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 7:34 AM IST

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जशपुर: पत्थलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बालाझार स्थित घोघरा डैम में रविवार दोपहर एक हृदयविदारक हादसा हो गया. डैम में नहाने और कपड़े धोने गई 8 माह की गर्भवती महिला और उसकी मासूम बेटी की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

छोटी बेटी को बचाने मां भी गहरे पानी में चली गई

पत्थलगांव एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने बताया बालाझार निवासी सुकांती तिग्गा (32 वर्ष) रविवार दोपहर अपनी दो बेटियों के साथ घोघरा डैम गई थीं. डैम किनारे कपड़े धोने के साथ-साथ बच्चों के साथ नहा भी रही थीं. इसी दौरान अचानक छोटी बेटी मीनाक्षी तिग्गा (8 वर्ष) गहरे पानी की ओर चली गईं. उसे बचाने सुकांती तिग्गा (32 वर्ष) गई और देखते ही देखते दोनों पानी में डूब गए.

Jashpur Drowning Death
नहाने के दौरान 8 साल की बच्ची गहरे पानी में चली गई, उसे बचाने मां भी पानी के अंदर गई (ETV Bharat Chhattisgarh)

बेटी बेटी ने तैरकर बचाई जान और गांव में दी खबर

घटना के समय साथ मौजूद बड़ी बेटी आराधना तिग्गा (10 वर्ष) ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई. वह घबराई हुई हालत में दौड़ते हुए घर पहुंची और परिजनों सहित ग्रामीणों को पूरी घटना की जानकारी दी. बच्ची की बात सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण तत्काल डैम की ओर दौड़ पड़े.

जशपुर में डूबने से दो लोगों की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्थानीय गोताखोरों ने दोनों शवों को डैम से बाहर निकाला

ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर काफी खोजबीन की, लेकिन तब तक मां-बेटी गहरे पानी में समा चुकी थीं. डैम किनारे मृतका के कपड़े, बाल्टी और चप्पलें पड़ी मिलीं, जिसे देखकर परिजनों का दर्द और बढ़ गया. सूचना मिलते ही पत्थलगांव पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला गया. लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

Jashpur Drowning Death
स्थानीय गोताखोरों ने मां बेटी के शव बाहर निकाले (ETV Bharat Chhattisgarh)

पत्थलगांव एसडीओपी ने बताया कि स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है. मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है.

Jashpur Drowning Death
दोनों बेटियों के साथ नहाने और कपड़े धोने गई थी गर्भवती महिला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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