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छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का गांजा जब्त, ओडिशा से यूपी हो रहा था परिवहन, जशपुर पुलिस ने किया खुलासा

मिर्च के ट्रक में छिपाकर करोड़ों की गांजा तस्करी हो रही थी. जशपुर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. तरुण शर्मा की रिपोर्ट

JASHPUR POLICE
जशपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 9:21 PM IST

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जशपुर: छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने बड़े गांजा तस्करी का खुलासा किया है. ओडिशा से यूपी ले जा रही गांजे की खेप को पुलिस ने जशपुर में पकड़ा है. कुल 440 किलो गांजा पुलिस ने लावाकेरा चेकिंग बैरियर के पास पकड़ा है. गांजा तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए गांजे को नीचे रखा था और उसके ऊपर मिर्च की बोरियां रखी थी.

जांच के दौरान पुलिस ने 14 बोरियों से गांजे के 440 पैकेट बरामद किए. बरामद गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख 31 हजार 500 रुपए आंकी गई है. तस्करी में इस्तेमाल ट्रक की कीमत 20 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने कुल 2 करोड़ 20 लाख रुपये का गांजा जब्त किया है.

जशपुर में करोड़ों का गांजा जब्त (ETV BHARAT)

जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

यह कार्रवाई 2 अक्टूबर की सुबह जशपुर पुलिस ने की है. लावाकेरा पुलिस चेकिंग बैरियर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी था. इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका. उसकी जांच शुरू की तो पुलिस की टीम भौचक्की रह गई. ट्रक में सवार दो युवकों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम मो. वसीम और मो. आसिफ बताया. दोनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मुंडेरा, थाना ढूंमनगंज के निवासी हैं. पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की तो इन्होंने मिर्ची की बोरियां लदी होने की बात कही. ओडिशा से उत्तर प्रदेश मिर्ची की बोरियां ले जाने की बात इन्होंने कही.

400 kg of cannabis seized in Jashpur
जशपुर में 400 किलो गांजा जब्त (ETV BHARAT)

मिर्ची के नीचे छिपाया था गांजा

पुलिस को संदेह होने पर ट्रक की बारीकी से जांच शुरू की गई. जांच में ट्रक के ऊपरी हिस्से में मिर्च से भरी बोरियां रखी मिलीं. पुलिस टीम ने जब मिर्च की इन बोरियों को एक-एक कर हटाया तो उनके नीचे रखी बोरियों पर नजर पड़ी. इन बोरियों की जांच करने पर टेप से अच्छी तरह लिपटे हुए पैकेट मिले. पैकेट खोलकर देखने पर उनमें गांजा मिला. इस तरह तस्करों द्वारा मिर्च की आड़ में गांजा छिपाकर ले जाने का मामला सामने आया.

Cannabis smuggling via chilli truck in Jashpur
मिर्ची के ट्रक में गांजा की तस्करी (ETV BHARAT)

कुल 14 बोरियों में 440 पैकेट गांजा मिला। वजन करने पर गांजे की मात्रा 440.63 किलो निकली. आरोपियों से गांजे के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर गांजा और तस्करी में इस्तेमाल ट्रक जब्त कर लिया- लाल उमेद सिंह, एसएसपी, जशपुर

Accused of cannabis smuggling in Jashpur
गांजा तस्करी में गिरफ्तार आरोपी (ETV BHARAT)

ओडिशा से यूपी के प्रयागराज में गांजे की तस्करी

प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे ओडिशा के बोध क्षेत्र से गांजा लेकर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश जा रहे थे. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा किस व्यक्ति से खरीदा गया था और प्रयागराज में इसे किसके पास पहुंचाया जाना था. पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. गांजा सप्लाई करने वाले व्यक्ति से लेकर उत्तर प्रदेश में इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक की जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. दोनों आरोपियों के खिलाफ तपकरा थाने में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.

जनवरी से अब तक 1906 किलो गांजा जब्त

जशपुर पुलिस के अनुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत जनवरी 2026 से कई बड़ी सफलता मिली है. अब तक गांजा तस्करी के 16 मामलों में करीब 8 करोड़ रुपए कीमत का 1906 किलो गांजा बरामद किया जा चुका है. इन मामलों में 22 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. तस्करी में इस्तेमाल 17 कार और एक पिकअप वाहन भी जब्त किए गए हैं.

जशपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस गांजा तस्करों के नेटवर्क की पूरी जांच कर ही है. गांजा कहां से खरीदा गया, इसके पीछे कौन लोग हैं और इसे उत्तर प्रदेश में किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था, इन सभी बिंदुओं पर जांच जारी है. तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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