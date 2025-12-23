ETV Bharat / state

जशपुर पुलिस को ट्रक ड्राइवर लूट केस में सफलता, आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

लूट की घटना 1 दिसंबर 2025 को हुई. प्रार्थी सुभाष देव ने जशपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह 1 दिसंबर को रांची से जशपुर आ रहा था, तभी उसके साथ लूट की वारदात हुई. प्रार्थी ने बताया कि वह 30 नवंबर 2025 को पत्थलगांव से गुड़ भरकर रांची गया था. वहां माल खाली करने के बाद वह व्यापारियों से कुल 13 लाख रुपये कैश लेकर कुनकुरी पत्थलगांव के लिए लौट रहा था. इस दौरान उसके साथ लूट की घटना हुई.

जशपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले जशपुर में ट्रक लूट केस के आरोपी को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी झारखंड के गढ़वा से हुई है. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जशपुर में नेशनल हाईवे 43 पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था.

1 दिसंबर की रात रायडीह पेट्रोल पंप में रुकने के बाद, 2 दिसंबर की सुबह करीब 5 बजे ट्रक लेकर आगे निकला. सुबह लगभग 6 बजे, बालाछापर स्थित पावर हाउस के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक खड़ा कर जैसे ही चालक लघुशंका के लिए नीचे उतरा, पीछे से आए चार बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. आरोपियों ने मारपीट करते हुए पैसों के बारे में पूछताछ की और उसे घसीटकर जंगल की ओर ले जाने लगे.

इसी दौरान दो आरोपी ट्रक के केबिन में घुसे और सीट के नीचे रखे झोले से नकदी निकाल ली. इसके बाद “काम हो गया” कहते हुए आरोपी अल्टो कार में बैठकर फरार हो गए. घटना की सूचना चालक ने तुरंत अपने मालिक को दी और बाद में पुलिस को बताया कि वह आरोपियों को पहचान सकता है.

सीसीटीवी और मुखबिर से केस में मिला सुराग

पुलिस ने इस घटना के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की. बीएनएस की धारा 309(6), 351(1) के तहत केस दर्ज किया गया. पुलिस ने मौके का मुआयना कर ड्राइवर के बयान के आधार पर कई बिंदुओं पर जांच की. मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जिसके बाद आरोपियों का सुराग मिला.

गढ़वा से जुड़े लूट के तार

सीसीटीवी फुटेज की जांच पर पुलिस को ऑल्टो कार का सुराग मिला. पता चला कि यह कार गढ़वा के पवन कुमार पासवान के नाम पर रजिस्टर्ड है. उसक बाद जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई और इस टीम को गढ़वा भेजा गया.

गढ़वा से हुई आरोपी की गिरफ्तारी

जशपुर की पुलिस टीम ने आरोपी पवन कुमार पासवान को झारखंड के गढ़वा से गिरफ्तार किया. पुलिस को जांच में कई अहम लीड मिले. पुलिस तफ्तीश में पता चला कि आरोपी जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहा था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को ट्रक ड्राइवर के सामने परेड कराई. ड्राइवर ने आरोपी पवन कुमार पासवान को पहचान लिया. जिसके बाद लूट का खुलासा हुआ.

बालाछापर में ट्रक से 13 लाख रुपये की लूट के मामले में एक आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा- शशि मोहन सिंह, एसएसपी, जशपुर

आरोपी के पास से 29 हजार रुपये कैश बरामद

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने अन्य चार साथियों के साथ रांची में ही लूट की योजना बनाई थी. उन्हें पहले से जानकारी थी कि ट्रक चालक के पास बड़ी रकम है और उसकी रेकी की जा चुकी थी. आरोपी ने बताया कि लूट के बाद उसे 1.50 लाख रुपये मिले थे, जिनमें से अधिकांश वह खर्च कर चुका है। पुलिस ने उसके कब्जे से 29 हजार रुपये बरामद किए हैं.