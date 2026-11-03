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छत्तीसगढ़ टू झारखंड मवेशी तस्करी, 7 आरोपी गिरफ्तार, जशपुर पुलिस के ऑपरेशन शंखनाद को मिली सफलता

जशपुर में ऑपरेशन शंखनाद ( ETV BHARAT )

जशपुर: जिले में ऑपरेशन शंखनाद के तहत जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जंगल के रास्ते होने वाले मवेशी तस्करी का पर्दाफाश करते हुए जशपुर पुलिस ने कुल 7 तस्करों को अरेस्ट किया है. छत्तीसगढ़ से झारखंड तक गौवंशों की तस्करी किए जाने के दो अलग-अलग मामलों में यह कार्रवाई हुई है. तस्करों द्वारा जंगल के रास्ते गौवंशों को पैदल हांककर झारखंड ले जाने की तैयारी थी, तो कहीं पिकअप वाहन में भरकर उनका परिवहन किया जा रहा था. पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 13 गौवंशों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया है. छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है.

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