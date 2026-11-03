छत्तीसगढ़ टू झारखंड मवेशी तस्करी, 7 आरोपी गिरफ्तार, जशपुर पुलिस के ऑपरेशन शंखनाद को मिली सफलता
छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी का खुलासा किया है. कुल 7 तस्करों पर एक्शन हुआ है. तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 10:56 PM IST
जशपुर: जिले में ऑपरेशन शंखनाद के तहत जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जंगल के रास्ते होने वाले मवेशी तस्करी का पर्दाफाश करते हुए जशपुर पुलिस ने कुल 7 तस्करों को अरेस्ट किया है. छत्तीसगढ़ से झारखंड तक गौवंशों की तस्करी किए जाने के दो अलग-अलग मामलों में यह कार्रवाई हुई है. तस्करों द्वारा जंगल के रास्ते गौवंशों को पैदल हांककर झारखंड ले जाने की तैयारी थी, तो कहीं पिकअप वाहन में भरकर उनका परिवहन किया जा रहा था. पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 13 गौवंशों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया है. छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है.
दमेंरा जंगल में जशपुर पुलिस की दबिश
सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग दमेंरा जंगल के रास्ते जकबा होते हुए बड़ी संख्या में गौवंशों को पैदल हांककर झारखंड की ओर ले जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम जकबा की ओर रवाना हुई. जंगल के पास पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि दो व्यक्ति नौ गौवंशों को पैदल हांककर ले जा रहे थे. इस दौरान वे पशुओं के साथ मारपीट करते हुए उन्हें क्रूरतापूर्वक आगे बढ़ा रहे थे.
पुलिस टीम को देखकर दोनों ने भागने का प्रयास किया. पुलिस ने घेराबंदी कर पीछा किया और एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया. पकड़े गए आरोपी की पहचान यूसुफ अंसारी (48 वर्ष), निवासी डडगांव, चौकी मनोरा, जिला जशपुर के रूप में हुई. पुलिस ने गौवंशों को ले जाने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद नौ गौवंशों को सकुशल बरामद कर मुक्त कराया गया.
यूसुफ अंसारी से पूछताछ के दौरान पुलिस को इस तस्करी में शामिल तीन अन्य आरोपियों की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में कुरैशी (32 वर्ष), निवासी ग्राम गोविन्दपुर, थाना जारी, जिला गुमला (झारखंड), मो. एजाज अंसारी (36 वर्ष), निवासी डडगांव, चौकी मनोरा तथा हेमंत यादव (37 वर्ष), निवासी ग्राम ओरकेला, चौकी सोनक्यारी, जिला जशपुर शामिल हैं.
कुनकुरी में तीन मवेशी तस्कर गिरफ्तार
दूसरी कार्रवाई कुनकुरी थाना क्षेत्र में हुई. यहां पुलिस को सूचना मिली कि पिकअप वाहन क्रमांक JH-01-CG-8166 में गौवंशों को भरकर पत्थलगांव-कुनकुरी मार्ग से जशपुर की ओर ले जाया जा रहा है. सूचना पर कुनकुरी पुलिस ने लोयोला स्कूल के सामने नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर संदिग्ध पिकअप को रोक लिया. वाहन की तलाशी लेने पर उसमें चार गौवंश लोड मिले. वाहन में सवार लोगों से पूछताछ करने पर उनकी पहचान आमोद राम (24 वर्ष) और मंगरा राम (45 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम भेलवाडीह, थाना लोदाम तथा अल्फोना कुजूर (42 वर्ष), निवासी ग्राम टिकैतगंज, थाना सिटी कोतवाली जशपुर के रूप में हुई. तीनों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया.
ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौवंश तस्करी और पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. सिटी कोतवाली और कुनकुरी क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में 13 गौवंशों को मुक्त कराया गया है. इस केस में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है- डॉ. लाल उमेद सिंह, एसएसपी, जशपुर
जशपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भी जिले के अंदर ऑपरेशन शंखनाद जारी रहेगा. इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.