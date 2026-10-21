विदेशी डोनर बनकर राहा संस्था से साइबर ठगी, 14 लाख रुपये से ज्यादा का लगाया चूना
जशपुर में रायगढ़ अम्बिकापुर हेल्थ एसोसिएशन नाम की संस्था से बड़ी साइबर ठगी हुई है. तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 9:53 PM IST
जशपुरनगर: पत्थलगांव में साइबर ठगी का चौंकाने वाला केस सामने आया है. स्वास्थ्य परियोजनाओं का संचालन करने वाली रायगढ़ अम्बिकापुर हेल्थ एसोसिएशन (राहा) संस्था को साइबर ठगों ने निशाना बनाया है. अज्ञात साइबर ठगों ने 14 लाख 43 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली. आरोपियों ने संस्था को आर्थिक सहायता देने वाले विदेशी डोनर के ई-मेल और वेबसाइट को कथित तौर पर हैक कर लिया. इसके बाद डोनर की पहचान का इस्तेमाल करते हुए संस्था को संदेश भेजे और फंडिंग से जुड़े लेनदेन के बहाने तीन किस्तों में रकम ट्रांसफर करा ली. मामले का खुलासा तब हुआ, जब दोबारा दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजने की मांग की गई.
फर्जी मेल के जरिए ठगी
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संस्था की डायरेक्टर सिस्टर मेरी क्रेसेन्सिया टोप्पो को 18 सितंबर 2026 को विदेशी डोनर के नाम से ई-मेल मिला था. इसमें पुराने प्रोजेक्ट को आगे जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग देने का प्रस्ताव रखा गया. इसके बाद ऑपरेशन के लिए आर्थिक मदद मांगी गई और रकम वापस करने की बात कही गई. संस्था ने दूसरे ई-मेल के माध्यम से इसकी पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा गया. संदेशों को सही मानकर संस्था ने बताए गए बैंक खाते में पैसे भेज दिए.
कुल 14 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी
संस्था की ओर से 22 सितंबर को पहली बार 2 लाख 95 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए. इसी दिन दूसरी किस्त में 4 लाख रुपये और भेजे गए. इसके अगले दिन 23 सितंबर को 7 लाख 48 हजार रुपये की तीसरी किस्त भी जमा करा दी गई. इस तरह संस्था से कुल 14 लाख 43 हजार रुपये की राशि बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कराई गई.
तीन बार हुई अलग अलग ठगी
इसके बाद जब फिर से दूसरे बैंक खाते में रकम भेजने की मांग की गई, तो संस्था को लेनदेन पर संदेह हुआ. मामले की तकनीकी जांच के लिए कंप्यूटर विशेषज्ञ की मदद ली गई. जांच में विदेशी डोनर की वेबसाइट हैक होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद संस्था ने आगे पैसे भेजना बंद कर दिया. तब तक ठग तीन अलग-अलग लेनदेन के जरिए 14.43 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर चुके थे.
जशपुर पुलिस ने दर्ज किया केस
मामले में संस्था की डायरेक्टर सिस्टर मेरी क्रेसेन्सिया टोप्पो ने साइबर थाना जशपुर में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(D) के तहत अपराध दर्ज किया है.
पुलिस रकम प्राप्त करने वाले बैंक खातों, ई-मेल के इस्तेमाल और वेबसाइट हैकिंग से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है. साथ ही ठगी में शामिल लोगों की पहचान करने और ट्रांसफर की गई रकम का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है- राकेश कुमार पाटनवार, ASP जशपुर
जशपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पाटनवार ने कहा कि साइबर थाने में शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है.