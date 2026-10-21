ETV Bharat / state

विदेशी डोनर बनकर राहा संस्था से साइबर ठगी, 14 लाख रुपये से ज्यादा का लगाया चूना

जशपुर पुलिस साइबर थाना ( ETV BHARAT )

जशपुरनगर: पत्थलगांव में साइबर ठगी का चौंकाने वाला केस सामने आया है. स्वास्थ्य परियोजनाओं का संचालन करने वाली रायगढ़ अम्बिकापुर हेल्थ एसोसिएशन (राहा) संस्था को साइबर ठगों ने निशाना बनाया है. अज्ञात साइबर ठगों ने 14 लाख 43 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली. आरोपियों ने संस्था को आर्थिक सहायता देने वाले विदेशी डोनर के ई-मेल और वेबसाइट को कथित तौर पर हैक कर लिया. इसके बाद डोनर की पहचान का इस्तेमाल करते हुए संस्था को संदेश भेजे और फंडिंग से जुड़े लेनदेन के बहाने तीन किस्तों में रकम ट्रांसफर करा ली. मामले का खुलासा तब हुआ, जब दोबारा दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजने की मांग की गई.

फर्जी मेल के जरिए ठगी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संस्था की डायरेक्टर सिस्टर मेरी क्रेसेन्सिया टोप्पो को 18 सितंबर 2026 को विदेशी डोनर के नाम से ई-मेल मिला था. इसमें पुराने प्रोजेक्ट को आगे जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग देने का प्रस्ताव रखा गया. इसके बाद ऑपरेशन के लिए आर्थिक मदद मांगी गई और रकम वापस करने की बात कही गई. संस्था ने दूसरे ई-मेल के माध्यम से इसकी पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा गया. संदेशों को सही मानकर संस्था ने बताए गए बैंक खाते में पैसे भेज दिए.