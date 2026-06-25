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जशपुर पुलिस ने 766 गांवों में एक साथ जन चौपाल लगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक में दर्ज हुआ नाम

जशपुर पुलिस ने 766 गांवों में एक साथ जन चौपाल लगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

एक साथ जन चौपाल लगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक में दर्ज हुआ नाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की राज्य प्रमुख सोनल राजेश शर्मा ने एसएसपी डॉ लाल उमेद सिंह को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया. उन्होंने इस अनोखे सड़क सुरक्षा अभियान की सराहना की.

जशपुर: सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जशपुर पुलिस द्वारा चलाया गया हेलमेट जागरूकता अभियान अब विश्व स्तर पर पहचान हासिल कर चुका है. जिले के सभी 766 गांवों में एक ही दिन जन चौपाल आयोजित करने के लिए जशपुर पुलिस का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है.

एक दिन में 766 गांवों में जन चौपाल, बना रिकॉर्ड

24 जून 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के सभी 766 गांवों में एक साथ जन चौपाल आयोजित की गई. ग्रामीणों को हेलमेट के फायदे, सीट बेल्ट के महत्व, सड़क दुर्घटनाओं से बचाव और यातायात नियमों की जानकारी दी गई. इसी पहल ने जशपुर पुलिस को विश्व रिकॉर्ड दिलाया.

सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने की पहल

जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए DIG एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया गया. इसका उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है. अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों को हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने तथा नशे में वाहन नहीं चलाने के लिए लगातार जागरूक किया गया.

सड़क सुरक्षा अभियान को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

10 हजार से ज्यादा लोगों ने निकाली रैली

अभियान की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 को जशपुर में विशाल हेलमेट जागरूकता रैली से हुई थी. इसमें कलेक्टर रोहित व्यास, एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों सहित 10 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया. बाद में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी रैलियां आयोजित की गईं.

मुख्यमंत्री समेत 3 हजार लोगों ने जारी किए वीडियो संदेश

अभियान को व्यापक बनाने के लिए CM साय सहित 3 हजार से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की. इन संदेशों को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया. इसके साथ ही जशपुर पुलिस ने जिलेभर में 60 हजार से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई. लोगों को बताया गया कि हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे साधारण सुरक्षा उपाय कई जानें बचा सकते हैं.

दुर्घटनाओं को रोकने लगाई एक साथ 755 चौपाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 हजार पुलिस मितानों का मिला सहयोग

जिले के प्रत्येक गांव में एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है. उनका काम गांवों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना भी है. अभियान को सफल बनाने में लगभग 5 हजार पुलिस मितानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और जन चौपालों के आयोजन में सहयोग दिया.

ग्राम सभाओं ने भी लिया सुरक्षा का संकल्प

कई ग्राम सभाओं ने हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देने और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव भी पारित किए. इसे सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों, पुलिस मितानों और आम नागरिकों को दिया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चलाया गया जन आंदोलन है.