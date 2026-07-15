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ओडिशा से छत्तीसगढ़ हो रही गांजा तस्करी पर जशपुर पुलिस का बड़ा प्रहार, 2 कार्रवाई में 552 किलो गांजा जब्त

गांजा तस्करी पर जशपुर पुलिस का बड़ा प्रहार, 2 कार्रवाई में 552 किलो गांजा जब्त ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गांजा तस्करी पर 2 बड़ी कार्रवाई, कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का माल जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑपरेशन आघात के तहत इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते फरार हो गए हैं. उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

जशपुरनगर. ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते हो रही अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में दो अलग-अलग मामलों का खुलासा किया है. पुलिस ने कुनकुरी और बगीचा थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर 552 किलोग्राम समेत तस्करी में इस्तेमाल 3 कार और कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का माल जब्त किया है.

सरगुजा संभाग के सभी जिलों के बीच लगातार सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है. इसी समन्वय का परिणाम रहा कि मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह से मिली अहम सूचना के आधार पर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने तत्काल संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद साइबर सेल, थाना कुनकुरी, थाना बगीचा और थाना नारायणपुर की टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर नाकेबंदी कर तस्करों को घेरने की योजना बनाई.

कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार, दो वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहली कार्रवाई-कुनकुरी थाना इलाका

पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से एक इनोवा कार में भारी मात्रा में गांजा लेकर तस्कर तपकरा-कुनकुरी मार्ग से अंबिकापुर की ओर जा रहे हैं. सूचना के आधार पर जय स्तंभ चौक के पास नाकेबंदी की गई. शाम लगभग 6.35 बजे संदिग्ध इनोवा वहां पहुंची तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन को तेज रफ्तार से भगाते हुए भाग निकला. पुलिस टीम ने उसका पीछा किया. ग्राम बोड़ोछापर-पुटपुटी के पास चालक वाहन छोड़कर जंगल में फरार हो गया. पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो डिक्की में प्लास्टिक टेप से लिपटे 295 पैकेटों में 311 किलोग्राम गांजा मिला. जब्त गांजे की कीमत 46 लाख 70 हजार 250 रुपए और इनोवा कार की कीमत करीब 15 लाख रुपये आंकी गई है.

दूसरी कार्रवाई- बगीचा थाना इलाका

इसी दिन दूसरी कार्रवाई थाना बगीचा क्षेत्र में की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ब्रेजा और एक अर्टिगा कार ओडिशा से अंबिकापुर की ओर जा रही हैं और दोनों वाहन गांजा तस्करी में शामिल हैं. थाना नारायणपुर और बगीचा पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकेबंदी की. ग्राम मझगांव स्थित डोडकी नदी के पास ब्रेजा चालक वाहन छोड़कर जंगल में भाग निकला, जबकि अर्टिगा कार को पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया. दोनों वाहनों की तलाशी में करीब 241 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ.

1 करोड़ से अधिक क़ीमत का माल जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेकी कर रहे थे आरोपी

कार सवार दो युवकों से पूछताछ में उन्होंने गांजा तस्करों के लिए आगे-पीछे चलकर रास्ते की निगरानी (रेकी) करने की बात स्वीकार की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन्द्र राउत (29 साल), निवासी जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) और मोहम्मद समीर (26 साल), निवासी जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

दोनों मामलों में पुलिस ने कुल 552.160 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 82 लाख 82 हजार 400 रुपये बताई गई है. इसके अलावा इनोवा, ब्रेजा और आर्टिगा तीनों वाहनों की कुल कीमत लगभग 38 लाख रुपये आंकी गई है. इस तरह गांजा और वाहनों सहित कुल 1 करोड़ 20 लाख 82 हजार 400 रुपये की जब्ती की गई है.

सरगुजा रेंज में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते होने वाली गांजा तस्करी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. सूचना तंत्र मजबूत होने से तस्करों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई संभव हो रही है. फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है- डॉ. लाल उमेद सिंह, एसएसपी

बेहतर तालमेल और सूचना तंत्र मजबूती के चलते गांजा तस्करी पर बड़ा एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशे के कारोबार से जुड़े आंकड़े

जशपुर पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 से अब तक जिले में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में 1269 किलोग्राम गांजा, 1840 नग कफ सिरप, 8 ग्राम ब्राउन शुगर, 130 गांजा के पौधे और 875 नशीले इंजेक्शन जब्त किए जा चुके हैं. इस अवधि में 33 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि तस्करी में प्रयुक्त 14 वाहनों को भी जब्त किया गया है.